Ormai mancava solo l’ufficialità per il passaggio di Ardjan Ismajli al Torino. Come ben sapete tutti, il calciatore era in scadenza di contratto con l’Empoli e arriverà alla corte di Baroni a parametro zero. Dopo le rituali visite mediche il calciatore albanese ha firmato un accordo con la società granata, che gli permetterà di rimanere in Serie A anche nelle prossime stagioni. Ismajli ha quindi deciso di restare in Italia, nonostante alcune sirene estere, soprattutto turche. Ecco il comunicato:

Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Ardian Ismajli, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione per la stagione successiva.