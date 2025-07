Prende il via oggi, mercoledi 9 luglio, il ritiro estivo azzurro. Dalle 18:00 di questa sera la squadra inizierà il lavoro aerobico e tattico agli ordini di mister Pagliuca. Capiremo stasera se già la prima sudata vedrà il tecnico di Cecina provare i primi movimenti e, con questi, se si inizierà il lavoro con quel 3-4-2-1 più volte chiacchierato. Modulo che sarebbe in continuità con quello visto lo scorso anno con D’Aversa. Allo start della stagione si presenteranno in trenta (ventinove visto che Cacace ha un permesso e rientrerà il 14. Molti ragazzi che vengono dalla Primavera, alcuni “senatori” ancora sotto contratto, ed il solo Saporiti ad essere volto nuovo.

Come abbiamo ormai detto, fino alla noia, di qui alla fine del mercato l’Empoli di Guido Pagliuca cambierà notevolmente il proprio aspetto. Già nei prossimi giorni ci attendiamo almeno un paio di ingressi, più quello di Pellegri che però non sarà impiegabile da subito. In termini di condizioni fisiche ci sarà da capire come sta Haas. Per quanto riguarda le uscite, crediamo che qualcuno posso salutare a breve. Ma se la squadra azzurra stasera dovesse essere messa in campo, seguendo quel 3-4-2-1 come modulo, come giocherebbe al suo meglio?

In porta dovrebbe andare il giovane Seghetti, in alternativa Perisan. La difesa a tre vedrebbe Goglichidze messo sulla destra e Tosto sulla sinistra (chiaro che con Cacace andrebbe il neozelandese), in mezzo il rientrante Guarino. Il centrocampo sarebbe di grande esperienza: Gyasi a destra e Pezzela a sinistra sarebbero le mezzali, Grassi e Belardinelli gli interni. I due trequartisti sarebbero Shpendi ed il nuovo, Saporiti. Konatè la punta centrale.