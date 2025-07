Tra i convocati per il ritiro, che comincia oggi e che si protrarrà per alcune settimane, ci sono alcuni “volti nuovi”: calciatori under che non hanno presenze in prima squadra e che verranno valutati da mister Pagliuca. Alcuni di essi saranno destinati a lasciare in prestito oppure a riscendere nuovamente nelle giovanili.

Dawid Bembnista – Polacco classe 2007, ben strutturato, è arrivato in azzurro nel febbraio di due anni fa. Ha giocato nelle formazioni giovanili a partire dalla Under 17, fino ad arrivare in Primavera, dove l’anno scorso ha messo a referto 19 presenze. Ha un fisico possente e un buon piede, si destreggia bene come centrale sia in una difesa a tre che a quattro.

Gabriele Indragoli – Il difensore nativo di Camaiore è tornato in azzurro dopo il prestito alla Pianese e verrà valutato da mister Pagliuca. I tifosi più attenti lo ricorderanno come capitano della formazione Primavera azzurra e come centrale difensivo sia con Buscé che con Birindelli.

Jeremy Moray (foto copertina) – Il difensore belga si destreggia bene come “braccetto” di destra. Arrivato nel 2022 dalle giovanili dello Standard Liegi, ha al suo attivo anche una esperienza nel calcio dei grandi con lo United Riccione. Abbina velocità e buon fisico.

Ank Asmussen – All’Empoli è arrivato nel settembre 2024 dopo che era scaduto il suo contratto con la formazione danese del Horsens. Di base è un mediano, ma può anche fare la mezzala. Nell’ultima stagione ha giocato prevalentemente in Primavera (non molte le sue presenze, però) e ha fatto qualche apparizione tra i convocati della Prima squadra.

Iwo Kaczmarski – Reduce da due prestiti in patria, il centrocampista polacco classe 2004 arrivò nel 2022 per rinforzare la Primavera che avrebbe partecipato alla Youth League. Ha molto mercato in Polonia, Pagliuca lo valuterà ma se arriveranno offerte soddisfacenti l’Empoli potrebbe decidere di lasciarlo partire.

Herculano Nabian – Fortemente voluto dal ds Accardi, questo portoghese di origine guineiana clsse 2004 è una seconda punta possente. Nelle ultime stagioni è stato dato in prestito in Portogallo e Spagna. L’ultima esperienza è nella seconda divisione spagnola con la maglia del Merida.

Andrea Orlandi – Orlandi è il classico trequartista brevilineo. Reduce da una stagione senza troppi squilli in Primavera, aveva invece fatto molto bene l’anno precedente in Under 17. La sensazione è che per lui si profili un ruolo da protagonista in Primavera 2.

Bogdan Popov – Ucraino, classe 2007, Popov è una sorta di enfant prodige delle giovanili azzurre. L’Empoli lo prese nel 2022 da una squadra polacca, che a sua volta lo aveva acquisito dalla Dinamo Kiev. Attaccante d’area, con la maglia della Primavera vanta 42 presenze e 10 gol.

Andrea Sodero – Qui parliamo di un trequartista che ha già all’attivo un paio di ritiri azzurri. Classe 2004, nell’ultima stagione ha vestito la casacca dell’Atalanta U23 in Serie C, senza lasciare però molte tracce. Ha militato praticamente in tutte le compagini giovanili azzurre.

Edoardo Zanaga – Uno degli attaccanti più promettenti. Lui è un 2008 ed è stato un punto di riferimento per la formazione Under 17. Ha giocato anche qualche partita in Primavera ed è stabilmente nel giro delle Nazionali giovanili italiane. L’Empoli lo prelevò nel 2022 dalla Juventus e nelle ultime settimane è finito nel mirino della Fiorentina, ma la dirigenza azzurra ha rifiutato la cessione.