La società ha diramato, attraverso il proprio organo ufficiale, le amichevoli che verranno disputate nel corso di questo precampionato. Si parte ovviamente “soft”, con due squadre appartenente al mondo dei dilettanti, per poi salire in maniera importante di categoria. Spicca il derby con il Pisa ed il ritorno di un’amichevole che ha contraddistinto diverse estati: quella con il Sassuolo.

Si parte con il Castelfiorentino, si giocherà mercoledi 16 Luglio alle 18:30 a Petroio. Lunedi 21 Luglio, sempre a Petroio e stesso orario, si va contro i Mobilieri Ponsacco che militano in Promozione. Si sale decisamente di categoria e si affronterà la Virtus Entella, sabato 26 Luglio ore 18:30 ancora a Petroio.

Le ultime due amichevoli ci vedranno opposti a due delle neopromosse in serie A. Prima il derby con il Pisa che si giocherà allo stadio “Castellani” Mercoledi 30 Luglio alle ore 18:30. Ancora stadio “Castellani” martedi 5 Agosto ore 18:30, avversario il Sassuolo. Da capire se ci sarà spazio per un ulteriore test prima della Coppa Italia in programma il 15 Agosto.

Questo il riepilogo delle amichevoli:

Empoli-Castelfiorentino United (Mercoledì 16 luglio, ore 18.30, Centro Sportivo Petroio)

Empoli-Mobilieri Ponsacco (Lunedì 21 luglio, ore 18.30, Centro Sportivo Petroio)

Empoli-Virtus Entella (Sabato 26 luglio, ore 18.30, Centro Sportivo Petroio)

Empoli-Pisa (Mercoledì 30 luglio, ore 18.30, Stadio Carlo Castellani di Empoli)

Empoli-Sassuolo (Martedì 5 agosto, ore 18.30, Stadio Carlo Castellani di Empoli)

Le modalità di accesso al Centro Sportivo di Petroio e al Carlo Castellani per le gare saranno rese note successivamente.