L’ex tecnico azzurro Silvio Baldini si avvia a diventare ufficialmente il nuovo allenatore della Nazionale Under 21.

Secondo le ultime indiscrezioni rilasciate da Sky Sport, il presidente della Federazione Gabriele Gravina lo ha contattato telefonicamente per confermargli la decisione presa. Dopo la promozione in Serie B con il Pescara, dunque, Baldini è stato scelto per guidare gli azzurrini e prenderà il posto di Nunziata.

A questo punto si attende solo l’annuncio ufficiale che arriverà insieme ai nuovi allenatori delle Nazionali Under 20 e 19.