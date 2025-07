Stando a quanto raccolto nelle ultime ore, l’Empoli sarebbe molto avanti in una trattativa rimasta finora sotto traccia. Si tratta di Joseph Ceesay, classe 1998, esterno svedese di origini gambiane, attualmente di proprietà del Malmö. Reduce da una stagione positiva in Serie B con la maglia del Cesena, Ceesay ha collezionato 28 presenze, firmando quattro assist vincenti e segnando una rete in Coppa Italia. Si è fatto notare per la sua duttilità lungo la fascia destra, dove può agire sia da quinto di centrocampo che da esterno alto, ma anche da terzino. Un profilo, quindi, estremamente duttile, cresciuto nei vivai dell’AIK Solna e del Djurgårdens, prima di affacciarsi al calcio professionistico.

Nel 3-4-2-1 disegnato da Guido Pagliuca, Ceesay troverebbe la sua collocazione ideale come esterno destro a tutta fascia, ruolo in cui può esprimere al meglio le sue qualità atletiche. La sua velocità in conduzione, unita alla capacità di puntare l’uomo e creare superiorità, lo rende un elemento adatto a garantire ampiezza e profondità, due concetti chiave nella proposta offensiva dell’allenatore azzurro. Elemento abile nell’uno contro uno e particolarmente efficace in campo aperto, Ceesay può rappresentare una risorsa preziosa sia in fase offensiva che in copertura.

La trattativa trova ampie conferme e, secondo quanto filtra, potrebbe definirsi in tempi brevi.