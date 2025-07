Spunta un nuovo nome tra gli obiettivi di mercato dell’Empoli per questa sessione estiva: si tratta di Aldo Florenzi, centrocampista classe 2002, attualmente in forza al Cosenza. La notizia arriva direttamente dalla città calabrese, dove il giocatore è reduce da una stagione da assoluto protagonista con la maglia dei rossoblù. Florenzi è un profilo molto interessante, con già una solida esperienza nel campionato di Serie B: 105 presenze, condite da 5 reti e 7 assist. Elemento che Roberto Gemmi conosce molto bene essendo al Cosenza dal 2021.

Un centrocampista moderno, definito box-to-box, capace cioè di coprire ampie porzioni di campo, unendo efficacemente fase difensiva e offensiva. Dotato di una buona tecnica di base, il classe 2002 si distingue per la qualità nelle verticalizzazioni e per l’ottima lettura del gioco, soprattutto quando si tratta di riconquistare il possesso palla. I dati sui palloni recuperati confermano la sua attitudine alla fase di non possesso, mostrando anche una spiccata personalità nonostante la giovane età. Nel sistema che mister Guido Pagliuca ha intenzione di proporre – il 3-4-2-1 – Florenzi potrebbe inserirsi con naturalezza in una delle due posizioni centrali della linea a quattro di centrocampo, un ruolo cruciale sia per l’equilibrio tattico della squadra che per la gestione delle transizioni.

Il giocatore piace anche ad altri club di Serie B, in particolare a Frosinone e Mantova. Con il contratto in scadenza e una valutazione che si aggira intorno al milione di euro, Florenzi rappresenta un’obiettivo di mercato concreta, soprattutto se a centrocampo dovesse liberarsi una casella. In tal senso, il nome più caldo in uscita è quello di Alberto Grassi, capitano nella scorsa stagione, vicino all’addio con destinazione probabile Cremonese. Quello di Florenzi è uno dei nomi che più si sono messi in evidenza nello scorso campionato, anche in un contesto difficile come quello del Cosenza, culminato con la retrocessione in Serie C. I prossimi giorni – o settimane – potrebbero essere decisivi per capire se l’Empoli deciderà di affondare il colpo.