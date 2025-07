Il possibile ritorno di Andrea Fulignati ad Empoli non sembra cosi scontato. Se nelle ultime giornate si era parlato assiduamente – da più parti – di questa possibilità è perché la progettualità di riportare in azzurro l’attuale portiere della Cremonese era realistico. Non c’è mai stata una conferma diretta e precisa da parte del club ma l’idea era quella di affidare la porta proprio a Fulignati, mandando in prestito Seghetti. Da Cremona però si prende tempo con il tecnico Davide Nicola che avrebbe espressamente chiesto di non far partire nessuno nella prima parte del ritiro.

Chiaro che il capitolo portiere è di quelli essenziali, e servono le idee chiare ed i tempi giusti. Questo ritardo potrebbe far seriamente propendere il club verso altre decisioni (puntare dritto su Seghetti?). Oltretutto, va anche detto che su Fulignati sarebbe piombata la Samp che potrebbe proporre condizioni economiche migliori sia ai grigiorossi che allo stesso portiere. La volontà di Andrea Fulignati, stando a quanto arrivatoci, era quella di tornare a casa e giocare per la prima volta da protagonista con la maglia della squadra del cuore.

Seguiremo gli eventuali sviluppi.