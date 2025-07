Si è chiusa ieri la prima settimana di ritiro. Nella giornata di lunedi, mister Pagliuca ha impegnato i suoi nella classica doppia seduta. Si lavora sempre molto con il pallone, il tecnico ex Juve Stabia vuol perfezionare fin da subito i primi dettami tattici, lavorando su ambedue le fasi di gioco. Molto interessanti le esercitazioni che mettono a dura prova tutti i componenti del gruppo che però, sono sempre molto attenti nella comprensione e nella messa in pratica di ciò che arriva. Non ci sono al momento particolari novità per quello che possiamo definire il primo sistema di gioco, si va con il 3-4-2-1 (davanti può ovviamente cambiare anche in corsa) con un grande lavoro da parte dei due braccetti. Presente al campo, seppuer da spettatore, Pellegri.

Domani, mercoledi 16, ci sarà la prima amichevole precampionato. Come ormai accade da diversi anni, sarà il Castelfiorentino a battezzare questo ciclo di gare. Lo scorso anno terminò 10-0. C’è ovviamente curiosità per quello che sarà il primo undici che Pagliuca manderà in campo, anche se possiamo immaginare due squadre distinte per tempo, magari anche senza una particolare gerarchia. Dovessimo ipotizzare però una probabile formazione, come avviene alla vigilia delle partite ufficiali, con il 3-4-2-1, metteremo questa: Seghetti; Goglichidze, Guarino, Tosto; Ebuehi, Grassi, Belardinelli, Pezzella; Ilie, Saporiti; Shpendi.