Liam Henderson è uno dei giocatori che ha chiuso il suo rapporto con l’Empoli al 30 giugno e attualmente è svincolato in attesa di scegliere la nuova destinazione. Su di lui sta facendo un pressing importante il Bari con il Presidente Luigi De Laurentis che ne ha parlato ieri nel corso di una conferenza stampa dove ha toccato il tema anche dei ricavi in Serie B.

“I ricavi del Bari e della Serie B non permettono gli investimenti del Napoli. Oggi ero in assemblea di Lega, ed è venuto anche il presidente (della Serie C, ndr) Marani, e si è parlato di come ridurre i costi, che sono diventati esorbitanti. Le TV non investono più nel calcio, tant’è che in Francia hanno dimezzato gli investimenti. Siamo tutti in una difficoltà economica enorme, e anche le altre squadre investiranno di meno rispetto all’anno scorso.”

Liam Henderson?

“Stiamo lavorando. È un profilo interessante, ma, per dire, uno dei due attaccanti che avevo davanti a me è costato più di quanto costerebbe Henderson. Stiamo cercando di fare quadrare tutto, ci sono trattative lunghe dove non è solo questione di stipendio, ma anche commissioni e premi, e su questi ultimi si arriva troppo in alto. Oggi ci sono stipendi non in linea col rendimento, e la Serie B ha drogato il mercato. Questo è un problema, non solo per me, e cercheremo di capire come salvarci ed aiutarci a vicenda con gli altri presidenti“