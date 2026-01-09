Su un aspetto il nuovo direttore sportivo azzurro Stefano Stefanelli è stato fin da subito molto chiaro: le tempistiche. L’Empoli non ha particolare fretta di intervenire in questa sessione di mercato, pur nella consapevolezza che qualcosa verrà fatto sia in uscita che in entrata. Ogni operazione, però, dovrà essere frutto di valutazioni logiche e ponderate. Lo stesso Stefanelli, arrivato da pochi giorni, ha bisogno di tempo per avere un quadro più completo della rosa, quadro che si definirà anche attraverso le indicazioni del tecnico Alessio Dionisi e le risposte del campo. La linea è chiara: prima si lavorerà sulle uscite e solo successivamente, con ancora maggiore calma, si andrà a operare sugli innesti. In questo contesto è lecito attendersi le prime mosse concrete a partire dalla prossima settimana, una volta archiviata la sfida con il Cesena, gara che potrebbe fornire ulteriori indicazioni anche in chiave mercato.

Sul fronte delle uscite, però, qualcosa di serio e concreto sta già iniziando a muoversi. Ci sono infatti tre/quattro calciatori che potrebbero salutare a breve la maglia azzurra: i centrocampisti Ignacchiti e Belardinelli e l’esterno sinistro Franco Carboni. A questi va aggiunta anche la situazione legata a Lorenzo Tosto. Per quanto riguarda Ignacchiti, l’Avellino è al momento la società nettamente più avanti. Dal confronto con alcuni colleghi irpini emerge come il nodo principale riguardi la formula dell’operazione: il club campano non vorrebbe impostare un prestito secco, soluzione che invece, stando alle informazioni in nostro possesso, rappresenterebbe la priorità per l’Empoli. Diverso il discorso per Belardinelli, sul quale si registra un deciso scatto della Reggiana. Il club emiliano vorrebbe inserire in rosa l’ex Sudtirol e la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per arrivare alla definizione dell’operazione e ai conseguenti saluti. Per Franco Carboni, invece, la Sampdoria resta la squadra maggiormente interessata. I blucerchiati sono molto attivi in questa finestra di mercato, avendo già messo a segno quattro colpi in entrata, ma sull’esterno argentino va segnalata anche l’attenzione del Mantova, che continua a monitorare la situazione. Capitolo Tosto: da tempo la Salernitana segue il giocatore, ma nelle ultime ore si sarebbe inserito con decisione anche il Livorno, rendendo la corsa più aperta. A queste situazioni se ne possono aggiungere altre, al momento però più collocabili nel campo dei rumors. In particolare ci riferiamo a Perisan, che in caso di un’opportunità importante per giocare con continuità potrebbe valutarla seriamente, e all’attaccante Flavio Bianchi, anch’egli potenzialmente coinvolto in movimenti qualora si presentassero occasioni favorevoli.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, ribadiamo come i tempi siano destinati a essere ancora più dilatati rispetto a quelli delle uscite. L’area maggiormente attenzionata resta il centrocampo. Il primo obiettivo ereditato dalla precedente gestione sportiva, ovvero Mazzitelli, sembra ormai allontanarsi in maniera significativa, anche perché il giocatore sta trovando spazio in Serie A con il Cagliari. Stesso discorso per Rafia destinato ad andare in Tunisia. Resta vivo l’interesse per Ryan Fosso, profilo considerato di assoluto valore, ma il vero sogno ha un nome e un cognome ben precisi: Youssef Maleh. Un eventuale ritorno del marocchino rappresenterebbe una grande garanzia di qualità ed esperienza in mezzo al campo. Sugli altri reparti, al momento, non emergono nomi realmente spendibili. anche il nome di Mikulic non sembra essere molto caldo. Smentiamo poi l’interesse per l’ex Federico Barba che era uscito su alcuni siti. La sensazione è che, qualora qualcosa dovesse muoversi anche in queste zone del campo, servirà ancora tempo per comprendere con chiarezza le strategie dell’Empoli e i profili su cui eventualmente si andrà ad affondare il colpo. Poi sappiamo come il mercato, a volte, in maniera rapida ed inaspettata possa cambiare tutto.