Campionato Primavera 2

14a giornata

 

Avellino – EMPOLI

Sabato 10 gennaio   – ore 11.15

A Venticano (AV) – Stadio “W. Russo”

 

GARA

GIORNO

ORA

Ascoli

Perugia

Sabato 10 gennaio

14.30

Bari

Catanzao

Sabato 10 gennaio

14.30

Benevento

Ternana

Sabato 10 gennaio

14.30

 

Crotone

Spezia

Sabato 10 gennaio

11.00

Monopoli

Pescara

Sabato 10 gennaio

14.30

Palermo

Salernitana

Sabato 10 gennaio

12.00

Pisa

Cosenza

Sabato 10 gennaio

11.00

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 14a Giornata     (1° del Girone di Ritorno)

Napoli – EMPOLI

Domenica 11 gennaio –  ore 13.00

A Napoli – Complesso Kennedy

 

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 14a Giornata     (1° del Girone di Ritorno)

EMPOLI – Napoli

Domenica 11 gennaio  –  ore 13.00

A Empoli – Centro Sportivo Monteboro

 

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 14a Giornata     (1° del Girone di Ritorno)

EMPOLI – Napoli

Domenica 11 gennaio  –  ore 11.00

A Empoli – Centro Sportivo Monteboro

Articolo precedenteMercato Azzurro | Qualcosa si muove ma ufficialmente è ancora tutto fermo
Articolo successivoDa Cesena…..parla mister Mignani
Fabrizio Fioravanti

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here