Campionato Primavera 2
14a giornata
Avellino – EMPOLI
Sabato 10 gennaio – ore 11.15
A Venticano (AV) – Stadio “W. Russo”
|
GARA
|
GIORNO
|
ORA
|
Ascoli
|
–
|
Perugia
|
Sabato 10 gennaio
|
14.30
|
Bari
|
–
|
Catanzao
|
Sabato 10 gennaio
|
14.30
|
Benevento
|
–
|
Ternana
|
Sabato 10 gennaio
|
14.30
|
Crotone
|
–
|
Spezia
|
Sabato 10 gennaio
|
11.00
|
Monopoli
|
–
|
Pescara
|
Sabato 10 gennaio
|
14.30
|
Palermo
|
–
|
Salernitana
|
Sabato 10 gennaio
|
12.00
|
Pisa
|
–
|
Cosenza
|
Sabato 10 gennaio
|
11.00
–
UNDER 17 Serie A e B
Girone C – 14a Giornata (1° del Girone di Ritorno)
Napoli – EMPOLI
Domenica 11 gennaio – ore 13.00
A Napoli – Complesso Kennedy
UNDER 16 Serie A e B
Girone C – 14a Giornata (1° del Girone di Ritorno)
EMPOLI – Napoli
Domenica 11 gennaio – ore 13.00
A Empoli – Centro Sportivo Monteboro
UNDER 15 Serie A e B
Girone C – 14a Giornata (1° del Girone di Ritorno)
EMPOLI – Napoli
Domenica 11 gennaio – ore 11.00
A Empoli – Centro Sportivo Monteboro