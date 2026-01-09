L’allenatore del Cesena, Michele Mignani, ha parlato oggi in conferenza alla vigilia della gara con l’Empoli.

“È stato un 2025 positivo sulle basi di quello costruito nel campionato precedente. Domani la prima gara dell’anno può riservare risvolti inaspettati. Dopo la sosta tutti hanno staccato per qualche giorno e bisogna capire in che condizione sono i ragazzi, comunque li ho visti bene”.

La rosa è al completo

“Castagnetti è disponibile, si è allenato con la squadra anche se abbiamo perso qualche giorno dovendoci allenare su campi duri a causa della neve. Contro l’Empoli mi aspetto una gara equilibrata. Dovremmo essere bravi a reggere gli urti dei loro attaccanti e avere pazienza perché non sempre si può avere il pallino del gioco”.

Sul mercato

“Adamo? Quando un giocatore chiede di andare via la società fa le sue valutazioni. Per me era un giocatore importante potendo coprire più ruoli, esterno e centrocampista. Con il direttore ho un confronto quotidiano, qualcosa ci serve, vediamo”.

Corriere di Romagna