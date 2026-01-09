Dopo la sosta per capodanno, riprende il campionato. Siamo arrivati all’ultima giornata del girone di andata e gli azzurri saranno di scena a Cesena per una sfida da zona playoff.
In casa azzurra si andrà avanti con il 3-4-2-1 come modulo, assetto che in avanti può anche trasformarsi in 1-2. Nessun dubbio per il reparto difensivo dove torna anche Lovato, l’ex Sassuolo andrà con Guarino ed Obaretin davanti a Fulignati. In mezzo al campo il primo dubbio riguarda Elia che potrebbe non essere rischiato dal primo minuto, per lui Ceesay. Moruzzi a sinistra dovrebbe essere una garanzia mentre in mezzo sono in tre per due maglie: Haas, Degli Innocenti, Ghion. Per quanto riguarda il reparto offensiva dovremmo vedere Nasti con Shpendi ed Ilie a supporto. Pellegri non sarà convocato precauzionalmente, cosi come Konate. Fuori dai convocati anche Belardinelli che è in procinto di passare alla Reggiana
Gli indisponibili sono: Yepes, Saporiti, Indragoli, Pellegri, Konate, Belardinelli.
Mister Dionisi vuol vedere lo stesso spirito che ha contraddistinto la squadra nelle ultime uscite. A Cesena gara difficile contro squadra ed ambiente tosti.
Dovrebbe essere un 3-5-2 quello schierato da Mignani. Squadra a disposizione, con Adamo in forse per via del mercato. Shpendi e Blesa dovrebbero rappresentare il duo offensivo con l’ex Castagnatti in cabina di regia. Dubbio in difesa, a destra, tra Ciofi e Guidi. Ciervo e Frabotta agiranno da quinti sulle fasce. Dalla panchina partiranno gli altri ex Olivieri e Bastoni.
Il tecnico Mignani dice che servirà pazienza e bravura per tamponare gli azzurri.
Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:
3-5-2: Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Berti, Castagnetti, Francesconi, Frabotta; Blesa, Shpendi.
3-4-2-1: Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Ceesay, Degli Innocenti, Haas, Moruzzi; Shpendi, Ilie; Nasti.
Unico cambio per Nasti, dunque, Bianchi? O verrà portato un giovane della Primavera? Monaco, Busiello, Fiorini, Chiucchiuini, Campaniello?
Popov dovrebbe esserci
Pellegri riparte con la manfrina degli infortuni, è grassa se fa 10 presenze da qua alla fine
O vediamo quale Shpendi la spunta domani
Christian (i loro) e’ attaccante non solo del Cesena ma anche della Nazionale Albanese..a differenza del nostro. Vediamo..FORZA STEVEN
Senza voler fare il solito correttore dei commenti ….. però uno si scrive Cristian e l’altro Stiven.
Diciamo che a Cesena QUANDO TUTTI E DUE CI MILITAVANO … il nostro giocava e segnava (29 PRESENZE E 13 GOAL) … il fratello no (15 PRESENZE 0 GOAL)… Credo che quello che l’ha frenato (il nostro) sia stato il passo dalla C alla A … in quel momento troppo enorme per lui … Oggi sono entrambi due ottimi attaccanti per la serie cadetta … se (ri) giochera-nno in A … VEDREMO QUEL CHE SON CAPACI DI FARE …………..