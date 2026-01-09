Dopo la sosta per capodanno, riprende il campionato. Siamo arrivati all’ultima giornata del girone di andata e gli azzurri saranno di scena a Cesena per una sfida da zona playoff.

In casa azzurra si andrà avanti con il 3-4-2-1 come modulo, assetto che in avanti può anche trasformarsi in 1-2. Nessun dubbio per il reparto difensivo dove torna anche Lovato, l’ex Sassuolo andrà con Guarino ed Obaretin davanti a Fulignati. In mezzo al campo il primo dubbio riguarda Elia che potrebbe non essere rischiato dal primo minuto, per lui Ceesay. Moruzzi a sinistra dovrebbe essere una garanzia mentre in mezzo sono in tre per due maglie: Haas, Degli Innocenti, Ghion. Per quanto riguarda il reparto offensiva dovremmo vedere Nasti con Shpendi ed Ilie a supporto. Pellegri non sarà convocato precauzionalmente, cosi come Konate. Fuori dai convocati anche Belardinelli che è in procinto di passare alla Reggiana

Gli indisponibili sono: Yepes, Saporiti, Indragoli, Pellegri, Konate, Belardinelli.

Mister Dionisi vuol vedere lo stesso spirito che ha contraddistinto la squadra nelle ultime uscite. A Cesena gara difficile contro squadra ed ambiente tosti.

Dovrebbe essere un 3-5-2 quello schierato da Mignani. Squadra a disposizione, con Adamo in forse per via del mercato. Shpendi e Blesa dovrebbero rappresentare il duo offensivo con l’ex Castagnatti in cabina di regia. Dubbio in difesa, a destra, tra Ciofi e Guidi. Ciervo e Frabotta agiranno da quinti sulle fasce. Dalla panchina partiranno gli altri ex Olivieri e Bastoni.

Il tecnico Mignani dice che servirà pazienza e bravura per tamponare gli azzurri.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-5-2: Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Berti, Castagnetti, Francesconi, Frabotta; Blesa, Shpendi.

3-4-2-1: Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Ceesay, Degli Innocenti, Haas, Moruzzi; Shpendi, Ilie; Nasti.