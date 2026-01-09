Ormai il dado è tratto, Empoli e Reggiana si sono accordate per il passaggio di Luca Belardinelli in maglia granata. Resta da chiarire la formula, che capiremo meglio al momento dell’ufficializzazione. Il centrocampista cresciuto nel vivaio azzurro aveva gradualmente il posto da titolare e con Dionisi in panchina era sceso in campo solo una volta dal primo minuto.

Per Belardinelli, che ovviamente non compare nell’elenco dei convocati per la partita di Cesena, l’occasione per mettersi in mostra e trovare maggiore continuità.

La cessione di Belardinelli apre adesso nuovi scenari in entrata, visto che il club, nella persona del presidente Fabrizio Corsi, ha dichiarato di essere alla ricerca di un centrocampista strutturato, con determinate caratteristiche che possano differenziarsi da quelle dei mediani già presenti in rosa.

AGGIORNAMENTO ORE 19:40

E’ arrivata anche l’ufficialità del passaggio di Luca Belardinelli alla Reggiana. L’operazione si è conclusa sulla base di un prestito secco fino al termine della stagione.