Ormai il dado è tratto, Empoli e Reggiana si sono accordate per il passaggio di Luca Belardinelli in maglia granata. Resta da chiarire la formula, che capiremo meglio al momento dell’ufficializzazione. Il centrocampista cresciuto nel vivaio azzurro aveva gradualmente il posto da titolare e con Dionisi in panchina era sceso in campo solo una volta dal primo minuto.
Per Belardinelli, che ovviamente non compare nell’elenco dei convocati per la partita di Cesena, l’occasione per mettersi in mostra e trovare maggiore continuità.
La cessione di Belardinelli apre adesso nuovi scenari in entrata, visto che il club, nella persona del presidente Fabrizio Corsi, ha dichiarato di essere alla ricerca di un centrocampista strutturato, con determinate caratteristiche che possano differenziarsi da quelle dei mediani già presenti in rosa.
AGGIORNAMENTO ORE 19:40
E’ arrivata anche l’ufficialità del passaggio di Luca Belardinelli alla Reggiana. L’operazione si è conclusa sulla base di un prestito secco fino al termine della stagione.
Spero vivamente facciano uno sforzo per Maleh!
Dispiace per Belardinelli, ma dopo quel lunghissimo infortunio, anche se è passato oltre 1 anno dal suo rientro ha bisogno di giocare per forse ritornare quello che era prima.
Mikulic al Grasshoppers …
Mikulic è un ragazzo del 2005 che poteva essere un buon investimento in prospettiva ma come lo potrebbero essere Tosto o Indragoli…non è Bremer…tanto per fare un nome!
Tifo da sempre solo ed esclusivamente l’Empoli. Mi dispiace, ma sei completamente fuori strada
Averlo dato proprio a una nostra diretta concorrente a me mi fa rabbia.
La Reggiana ha 20 punti. Se la riteniamo concorrente per salvarsi son d’accordo con te, ma se la riteniamo concorrente per l’ottavo posto non credo che Belardinelli alzi il loro valore tecnico.
Nei propositi del benzinaro (e della società) lui avrebbe dovuto essere il perno del centrocampo. Ricordo molti allenamenti in preparazione dove tutte le esercitazioni e i movimenti passavano dal buon Bela.
Il fatto che, sei mesi dopo, sia lui che il benzinaro che il DS siano stati silurati, la dice lunga sulla validità del progetto tecnico varato in estate.
Dispiace comunuque per la sua partenza, speriamo almeno di poterne mantenere il controllo.
Spero di rivederlo giocare come con Buscè….
mi raccomando, diamo via anche Ignacchiti prima di acquistare una mezzala nuova.
Credo che Mikulic o come cavolo si chiama fosse un’idea di Gemmi che il nuovo DS non ha perseguito. Ci può stare, dipende da chi arriva, magari è meglio di Mikulic.
