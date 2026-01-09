Associazione Pianetaempoli.it C.F. 91035470482 - P.Iva 06096170482 Testata giornalistica, regolarmente iscritta presso il Tribunale di Firenze Num. Reg. 5889/12 - Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione numero 30025.
Domanda: ma a voi vi piace che Dionisi chiami tutti i giocatori per nome di battesimo? Gerry Marco Lorenzo Salvatore Matteo Bohdan…..boh!
Ha detto che gli piace la rosa che ha. Anche a centrocampo allora. Sarò ciu.cco io a vederlo debolissimo….
Il Cesena ha un vero regista, noi no.
Romagnoli veramente forti, con un grande portiere (klinsmann) un grande regista (castagnetti) un grande trequartista (berti) e una grande punta (cristian shpendi) oltre a un ottimo allenatore (mignani). Anzi, vi dirò di più: saranno i terzi a salire dopo Venezia e Monza
L’ hai già detto ….. vuoi vedè che a forza di ripeterlo ci azzecchi!