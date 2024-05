La stagione di Petar Stojanovic con la Sampdoria si è conclusa con la squadra eliminata ai playoff. Il difensore sloveno, giunto a Genova in prestito dall’Empoli, ha vissuto un’annata altalenante, caratterizzata da prestazioni incerte e dall’alternanza tra il campo e la panchina. Sotto la guida di Andrea Pirlo, Stojanovic non è sempre stato una prima scelta. La concorrenza nel reparto difensivo e la necessità di adattarsi rapidamente ai dettami tattici del nuovo allenatore hanno inciso sulla sua continuità in campo. Nonostante alcune prestazioni convincenti, il difensore sloveno non è riuscito a consolidare una posizione da titolare indiscussa.

La fine del prestito significa che Stojanovic tornerà all’Empoli, ma il suo futuro nel club toscano resta incerto. Con il mercato estivo alle porte, diverse squadre stanno valutando i loro obiettivi, e tra queste c’è una vecchia conoscenza di Stojanovic: il Celje, club della sua nazione d’origine, la Slovenia. Le voci di un possibile interesse del Celje per il difensore stanno diventando sempre più insistenti, e un ritorno in patria potrebbe rappresentare una nuova opportunità per rilanciarsi. Il Celje, primo nel campionato sloveno, vede in Stojanovic un possibile rinforzo d’esperienza internazionale. La possibilità di giocare regolarmente e di ritrovare fiducia potrebbe essere allettante per il giocatore, che cerca stabilità e continuità dopo un’annata non totalmente esaltante.