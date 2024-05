Il Direttore Sportivo dell’Empoli, Pietro Accardi, ha rilasciato un intervista al Tirreno in vista della gara decisiva di domenica con la Roma.

“Sono un dirigente e mi dispiace non aver saputo gestire le emozioni. Preciso che se aggressione a Guida c’è stata, è stata verbale e non fisica.“

Ma che è successo?

“Ho cercato di frappormi tra arbitri e squadra, per evitare provvedimenti per i giocatori, ma vedere la delusione dei ragazzi e dei notri tifosi, che sono stati splendidi, mi ha sopraffatto.”

Certo che gli errori di arbitro e Var sono stati giganteschi….

“No, basta con le polemiche. Quel che è stato è stato, pensiamo a quel che sarà; è troppo importante.”

Già, come descriverebbe Empoli-Roma di domenica sera?

“Come quello che è. Una grande, enorme opportunità.”

Un’opportunità?

“Si, l’opportunità di coronare quel grande sogno che si chiama salvezza e che questo gruppo e il loro condottiero, l’allenatore, hanno creato con un percorso fatto di sacrificio, voglia e dedizione. Dobbiamo essergliene grati, tutti, perchè non era scontato arrivare a essere padroni del nostro destino a 90 minuti dalla fine.”

Ultimamente, però, giocarsi tutto all’ultima partita non ha prodotto grandi gioie…

“Le esperienze non contano e non devono condizionarci. Squadre diverse, storie diverse. Ogni stagione ha la sua.”

Questa che storia ha?

“Diversa dalle ultime due, quando in pratica ci siamo salvati alla fine del girone di andata, ma in realtà credo siano state quelle due anomalie. Una realtà come l’Empoli deve giocarsela fino alla fine e stavolta lo sta facendo con un cammino opposto visto che con l’avvento di Nicola stiamo facendo anche più e meglio delle ultime due stagioni. Dall’inizio, poi, abbiamo sempre detto che la terza salvezza sarebbe stata un successo storico e la storia non la fai e non la scrivi senza passare dalla sofferenza.”

Ora tra l’Empoli e il sogno c’è la Roma, che partita si aspetta?

“Difficile. Anzi, difficilissima. Servirà un impresa ma l’Empoli della gestone Nicola ne ha già compiute. Lo ha fatto in casa della Salernitana e Sassuolo ma anche qui con Torino e Napoli. E lo ha fatto perchè ha i valori tecnici e umani per riuscirci. Non mi aspetto regali dalla Roma semplicemente perchè è già sicura del 6° posto, mi aspetto tante difficoltà ma con l’aiuto dei nostri tifosi possiamo farcela.”

E’ un appello?

“No perchè non c’è bisogno. Prima e durante la gara di Udine sono stati eccezionali. Ma è tutto l’anno che li sentiamo al nostro fianco. Regalargli la gioia che meritano è uno stimolo in più.“

Magari con un arbitraggio all’altezza…

“Come ripete Nicola ai giocatori dobbiamo sviluppare anche l’accettazione e andare avanti per determinare quello che puoi determinare“

Il futuro dell’Empoli passa dalla gara di domenica sera con la Roma?

“Il futuro dell’Empoli, come dimostrano i progetti su stadio e centro sportivo, dice che questa società vuole ancora crescere. Nei passi e nei modi giusti, ma vuole ancora crescere.”