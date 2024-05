Disponibili i soli tagliandi di Curva Nord, esauriti tutti gli altri settori; saranno oltre 15000 gli spettatori domenica al Carlo Castellani Computer Gross Arena per Empoli-Roma. Per gli abbonati e per coloro che hanno acquistato il biglietto per la gara con i giallorossi, fino a domenica, sarà possibile ricevere uno sconto del 30% all’Empoli Store su tutto il materiale per colorare di azzurro lo stadio e avere un Carlo Castellani Computer Gross Arena tutto in azzurro!

tagliandi sono in vendita al prezzo speciale di due euro (omaggio per gli Under 14) per i soli residenti della Regione Toscana o con cittadinanza straniera ed unicamente nei punti vendita della regione Toscana oppure online collegandosi al sito empolicalcio.vivaticket.it (con la sola modalità stampa a casa) sempre per i soli residenti della Regione Toscana (con autodichiarazione di residenza). Per effettuare l’acquisto online è necessario essere in possesso della Fidelity Card Empoli Member, con ogni abbonato che avrà la possibilità di acquistare fino a quattro biglietti. Chi non fosse in possesso della Card, può richiedere il codice coupon per l’acquisto online contattando il numero WhatsApp 3791260302 (si invita per l’acquisto dei tagliandi a non utilizzare il servizio mail), allegando un documento di identità.

Per la gara di domenica si invita i tifosi empolesi, ove possibile, a raggiungere lo stadio a piedi o in bicicletta e di arrivare agli ingressi dello stadio con congruo anticipo.

Si ricorda infatti che a causa della presenza del luna park, che occupa il parcheggio sterrato adiacente al parco di Serravalle, la strada di via Serravalle a San Martino sarà chiusa a partire dall’altezza della rotatoria di via Basilicata fino all’intersezione con via delle Olimpiadi. Inoltre, via Monaco sarà a doppio senso di circolazione.