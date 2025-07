Con l’arrivo imminente di Andrea Fulignati — l’ufficialità è attesa per la giornata di domani — si aprono con decisione le porte del prestito per Jacopo Seghetti. Il giovane portiere, classe 2005, nato a San Miniato e cresciuto nel vivaio azzurro, non può permettersi di sprecare tempo prezioso in questa fase cruciale della sua crescita professionale. La stagione alle porte dovrà rappresentare per lui un passaggio fondamentale nella propria formazione tra i professionisti.

L’Empoli crede molto nel suo potenziale e lo considera, a tutti gli effetti, il portiere del futuro. Ma per arrivare a quel traguardo servirà ora un’annata da protagonista, in un contesto dove possa giocare con continuità. In questo senso, il Livorno è il club più vicino al suo ingaggio: i labronici da tempo hanno manifestato un forte interesse per il prestito del giovane estremo difensore. Anche il Pontedera aveva effettuato alcuni sondaggi, ma sembra essersi defilato nelle ultime ore. Va invece registrato un interesse concreto da parte della formazione delle Dolomiti Bellunesi. Nonostante ciò, ad oggi la pista che porta a Livorno appare la più calda, e si ritiene che la chiusura dell’operazione possa arrivare in tempi brevi.

L’Empoli, con la scelta ormai indirizzata su Fulignati per il presente, è pronto a lasciar partire Seghetti, che ha già idealmente la valigia pronta. Le prossime ore saranno decisive per delineare il suo futuro, un futuro che — va ribadito con chiarezza — sarà soltanto a titolo temporaneo, in prestito, per poi ritrovarsi in azzurro con un bagaglio d’esperienza in più.