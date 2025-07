Si amplia il ventaglio delle pretendenti per Saba Goglichidze. Nelle ultime ore, infatti, è emerso un interesse concreto da parte di un altro club di Serie A: il Cagliari. Dopo i primi segnali lanciati da Parma, Bologna e soprattutto Sassuolo — quest’ultimo da tempo sulle tracce del difensore georgiano — anche la società rossoblù si è inserita con decisione nella corsa al giocatore dell’Empoli. La conferma arriva anche da alcuni contatti con colleghi sardi, che si stanno informando con insistenza su dettagli tecnici ed economici relativi a Goglichidze. Un segnale evidente che in Sardegna il nome del classe 2002 ha cominciato a circolare con insistenza, suscitando l’interesse della dirigenza isolana.

Il nodo principale, come prevedibile, resta di natura economica. L’Empoli non sembra disposto a scendere sotto la soglia dei 6-7 milioni di euro per privarsi del suo giovane centrale, salvo che nell’operazione non venga inserita una contropartita tecnica gradita al club azzurro. La situazione, dunque, si arricchisce di un nuovo scenario e si configura sempre più come una vera e propria asta. Al momento l’Empoli non ha fretta, sa che questa è l’ultima cessione importante di questa specifica sessione di calcio a mercato e la vorrà gestire al meglio.