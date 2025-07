Una delle uscite più rilevanti di questa estate è, senza dubbio, quella di Ardian Ismajli. Il difensore albanese, arrivato a scadenza di contratto con l’Empoli, si accaserà da svincolato al Torino, lasciando un vuoto importante nello scacchiere difensivo azzurro. Un’assenza pesante che il club di Monteboro dovrà colmare nel migliore dei modi. Per quella posizione, le idee sembrano essere sempre più definite. Proprio per questo torniamo a parlare, a distanza di alcuni giorni, di Marco Bellich, classe 1999, nato a Novara. Come già anticipato nella nostro aricolo del 26 giugno, si tratta di un profilo ben noto a Guido Pagliuca, che lo ha allenato sia alla Juve Stabia nelle ultime due stagioni, sia, in precedenza, alla Lucchese. A Castellammare di Stabia lo chiamavano “il guerriero” e non a caso: Bellich ha dimostrato solidità, spirito di sacrificio e forte personalità, qualità che Pagliuca vorrebbe portare con sé anche a Empoli.

È proprio sul centrale difensivo piemontese che si stanno concentrando le attenzioni del club azzurro per rafforzare il reparto arretrato. Da quanto filtra, Pagliuca avrebbe espresso un chiaro desiderio alla dirigenza nel cercare di portare il suo pupillo in maglia azzurra. La Juve Stabia, che detiene il cartellino del giocatore fino al 2027, è intenzionata a monetizzare la sua eventuale cessione. Le cifre non sono ancora del tutto definite, ma si ipotizza un’operazione attorno al milione e mezzo, massimo due milioni di euro. Non è da escludere una formula che possa prevedere un diritto, o persino un obbligo, di riscatto.

La prossima settimana, che coinciderà con il ritorno all’attività della squadra, potrebbe portare novità più concrete in questa direzione. Non è detto che Bellich possa aggregarsi fin da subito al gruppo per il primo giorno di ritiro, ma l’Empoli ha tutta l’intenzione di accelerare per garantire a Pagliuca un tassello fondamentale per il suo 3-4-2-1. Cresciuto nel settore giovanile del Novara e poi passato nelle fila del Genoa, Bellich ha vestito anche le maglie di Lucchese, Vicenza e, appunto, Juve Stabia. Secondo quanto riferito da alcuni colleghi campani, il calciatore sarebbe entusiasta all’idea di poter lavorare nuovamente con il suo mentore Pagliuca e pronto a compiere il salto con la maglia dell’Empoli.