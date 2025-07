Uno dei calciatori della passata stagione che, almeno per contratto, riprenderà la preparazione estiva con l’Empoli è Alberto Grassi, ultimo capitano in ordine di tempo della formazione azzurra. Come ricorderete, lo stesso direttore sportivo Roberto Gemmi aveva lasciato intendere che il futuro del centrocampista potrebbe essere lontano da Empoli, come se il ciclo iniziato con il suo arrivo — e culminato con la fascia al braccio — fosse ormai giunto alla naturale conclusione.

In questo contesto si inseriscono le prime indiscrezioni di mercato, che parlano di un interesse da parte del Venezia. Il club lagunare, intenzionato a tornare subito in Serie A dopo la retrocessione, avrebbe inserito Grassi nella lista dei profili da monitorare e, eventualmente, trattare nelle prossime settimane. Si tratta al momento soltanto di un interesse, confermato da fonti vicine all’ambiente veneto, senza che ci siano però trattative in corso.

Grassi dovrebbe partire regolarmente con il gruppo azzurro per il ritiro estivo e, salvo sviluppi rapidi, è probabile che una sua eventuale uscita possa maturare solo più avanti nel corso del mercato. Resta da capire quale sia la volontà del calciatore: non è escluso che, forte della sua esperienza, possa attendere eventuali offerte provenienti dalla massima serie. Però, se dovesse essere Serie B anche per lui, non è da scartare l’ipotesi che possa restare a Empoli, continuando a indossare quella fascia da capitano.