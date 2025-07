Si allunga la lista delle pretendenti per Saba Goglichidze, giovane difensore georgiano classe 2004. Nei giorni scorsi avevamo raccontato di un possibile derby emiliano tra Parma e Sassuolo per assicurarsi le prestazioni del talentuoso centrale. Ora, però, alla corsa si aggiunge anche il Bologna, che nelle ultime ore avrebbe preso informazioni concrete sul giocatore tramite il suo entourage.

Al momento non si registrano contatti ufficiali tra il club felsineo e l’Empoli, ma non è da escludere che possano arrivare presto. Goglichidze rappresenta, di fatto, l’ultima grande cessione in termini economici che l’Empoli si prepara a finalizzare in questa sessione estiva di mercato. Viste le diverse manifestazioni d’interesse, è plausibile immaginare una possibile asta al rialzo, scenario che non potrebbe che fare bene alle casse del club di Monteboro.

Intanto, il calciatore continua ad allenarsi regolarmente agli ordini di Guido Pagliuca, pienamente inserito nel progetto tecnico attuale, anche se l’impressione è che il mercato finirà per portarlo lontano da Empoli. In uscita, si allontana invece l’ipotesi Udinese: il club friulano, inizialmente tra i più interessati, sembra ora essersi defilato e potrebbe essere rimosso dalla lista delle pretendenti.