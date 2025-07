L’ex attaccante azzurro Lorenzo Colombo, rientrato al Milan per fine prestito, sta per cambiare nuovamente maglia. Giocherà ancora in Serie A, al Genoa. Nella giornata di ieri la società ligure ha raggiunto un intesa di massima con il Milan e adesso sta chiudendo gli accordi anche con il giocatore.

L’operazione si chiuderà in prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento della salvezza e al totale tra presenze/gol per circa dieci milioni di euro.

Colombo è reduce dalla stagione a Empoli in cui ha giocato 43 partite totali tra campionato e Coppa Italia realizzando 7 reti.