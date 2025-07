Gabriele Indragoli è uno di quei ragazzi che sta vivendo il ritiro della prima squadra azzurra sotto la guida di Guido Pagliuca. Ragazzo di sicuro interesse per il club, potrebbe però rientrare tra quelli che di qui alla fine del mercato potrebbe essere mandato in prestito a farsi le ossa. In questa direzione, stando anche all’edizione locale de “Il Tirreno”, il Pontedera (club con il quale ci sono da sempre ottimi rapporti) avrebbe manifestato una sorta di interesse per il difensore.

Indragoli è uno dei prodotti del vivaio azzurro già dall’anno scorso inserito nel percorso professionistico. Nella passata stagione infatti, il classe 2004, è stato uno dei punti di riferimento per la difesa della Pianese mettendosi particolarmente in mostra nella seconda parte del campionato. Vedremo nelle prossime giornate quelle che saranno le decisioni del club su di lui.