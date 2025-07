Insieme a quella di Saba Goglichidze, la situazione legata a Giuseppe Pezzella resta tra le ultime di maggiore interesse per il mercato in uscita dell’Empoli. Nei giorni scorsi avevamo raccontato del forte avvicinamento alla Cremonese, con un trasferimento che sembrava imminente e praticamente parallelo a quello di Alberto Grassi. Poi, però, sono arrivati i primi rallentamenti, dovuti principalmente al mancato accordo tra il terzino napoletano e il club lombardo. In mezzo, l’inserimento del Cagliari — come da noi ampiamente documentato — che aveva provato a forzare i tempi sondando sia il giocatore che l’Empoli. Ora, però, la pista grigiorossa si sarebbe riaperta con decisione, e da Cremona filtrano segnali secondo cui l’operazione potrebbe essere vicinissima alla chiusura. C’è chi parla addirittura di visite mediche previste già nella giornata di domani.

Empoli e Cremonese, d’altronde, l’accordo l’avevano già trovato da tempo, basato su una cifra di circa 2 milioni di euro. Resta da capire se, nel contesto della trattativa, potrà entrare anche la gestione di Andrea Fulignati, promesso sposo azzurro ma ancora trattenuto dal tecnico dei grigiorossi, Davide Nicola, in attesa dell’arrivo di Gollini come futuro numero uno del club lombardo. Le prossime ore saranno decisive per chiarire il destino di Pezzella. E già l’allenamento delle 18 di oggi potrebbe dare qualche indicazione importante: un’eventuale assenza del giocatore sarebbe un segnale eloquente.