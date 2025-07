Prosegue il pressing dell’Empoli su Aljosa Vasic, centrocampista classe 2002 del Palermo ed ex Padova. Il club azzurro non solo ha da tempo messo gli occhi sul giocatore, ma ha già avviato una trattativa concreta per portarlo alla corte di Guido Pagliuca. I primi contatti risalgono ai giorni della cessione di Emmanuel Gyasi, passato proprio da Empoli al Palermo: un incrocio di operazioni che lasciava presagire una chiusura rapida anche per Vasic. E invece, al momento, la trattativa resta bloccata.

La questione è complessa e si sta giocando tutta all’interno dell’ambiente rosanero. Da un lato, il giocatore ha già espresso chiaramente la sua volontà: Vasic vuole trasferirsi in Toscana e vestire l’azzurro. Una scelta convinta, rafforzata dall’interesse concreto dell’Empoli che potrebbe dargli una centralità tattica. Dall’altro lato, però, il Palermo ha alzato un muro: il club siciliano, e in particolare il tecnico Filippo Inzaghi, considera il centrocampista ancora un elemento importante per la rosa. Secondo quanto filtra dalla Sicilia, il club rosanero vorrebbe prima assicurarsi uno o più rinforzi in entrata prima di lasciar partire Vasic. Una posizione che sta rallentando i tempi e rischia di complicare ulteriormente un affare che appare alla portata. D’altronde, anche a Palermo si avverte la sensazione che Vasic non sarà un titolare fisso nel progetto tecnico della prossima stagione in Serie B, rendendo così il protrarsi della situazione un danno per tutti gli attori in causa.

L’Empoli, dal canto suo, non ha intenzione di mollare. La dirigenza azzurra ritiene Vasic un profilo utile e in linea con le esigenze del nuovo tecnico, puntando anche sulla volontà già esplicitata dal giocatore. I prossimi giorni saranno importanti per capire se e quando la situazione potrà sbloccarsi, anche se i tempi rischiano di allungarsi ulteriormente.