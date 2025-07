All’indomani dell’amichevole disputata a Petroio contro la Virtus Entella, l’Empoli di Guido Pagliuca è tornato subito in campo ieri, domenica 27 luglio, per una seduta di allenamento. Un lavoro per lo più defaticante, anche se il tecnico non ha mancato di soffermarsi su alcuni aspetti tecnici e tattici, rivisti alla luce di quanto non ha funzionato nella sconfitta contro la formazione ligure. La squadra guarda già al prossimo impegno: mercoledì, stavolta allo stadio Carlo Castellani, si giocherà un’amichevole di ben altro spessore contro il Pisa, neopromosso in Serie A. Un derby che, pur non assegnando punti, conserva sempre un certo fascino e valore simbolico.

Per la sfida contro i nerazzurri restano da valutare le condizioni di Rares Ilie, rimasto a riposo contro l’Entella per un lieve problema fisico, e quelle di Guarino, uscito anzitempo proprio nel match di sabato. La speranza dello staff tecnico è che entrambi possano essere recuperati, quantomeno parzialmente, per testare ulteriori soluzioni tattiche in vista dell’inizio ufficiale della stagione. Parallelamente al lavoro sul campo, si attende una crescita complessiva del gruppo, con particolare attenzione all’inserimento degli ultimi arrivati. Proprio in questi giorni, e con ogni probabilità prima del match con il Pisa, potrebbero aggiungersi nuovi innesti: tra questi, il portiere Fulignati, il difensore Matteo Lovato e Nosa Edward Obaretin, tutti nomi ormai vicini a vestire la maglia azzurra.

La condizione generale della squadra appare ancora lontana da quella ideale e leggermente in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Ma, come sottolineato dallo stesso Guido Pagliuca, si tratta di un cantiere aperto: c’è tanto da lavorare e da crescere, e il tempo delle prove comincia lentamente a lasciare spazio a quello delle prime risposte.