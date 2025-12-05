Meno di un mese e sarà di nuovo calcio mercato. Anche in casa azzurra, come è naturale, iniziano le prime riflessioni per capire quali possano essere gli accorgimenti da fare per migliorare ulteriormente la squadra, oltre a gestire alcune situazioni legate alle possibili uscite di quei giocatori che stanno trovando poco spazio. In questo contesto, l’attenzione sembra concentrarsi su un possibile rinforzo a centrocampo, reparto dove, nonostante gli ultimi buoni risultati, potrebbe ancora mancare qualcosa. Il nome sotto la lente dei dirigenti azzurri è quello di un calciatore esperto: il classe 1995 romano Luca Mazzitelli.

Per correttezza va precisato che l’indiscrezione nasce dal collega Alessandro Marinai (radiolady, canale88), a cui noi abbiamo affiancato alcune verifiche che trovano alcuni riscontri. Al momento, però, non risultano trattative in corso; il nome di Mazzitelli è comunque appuntato sull’agenda della società. Mazzitelli attualmente è in forza al Cagliari, pur essendo di proprietà del Como. In questa stagione ha avuto pochissimo spazio, scendendo in campo solo in 5 delle 13 partite del Cagliari, sempre per spezzoni di gara; il minutaggio maggiore resta infatti i 29 minuti giocati alla prima giornata contro la Fiorentina. Da segnalare anche che il centrocampista è momentaneamente fermo per un problema al polpaccio, situazione comunque ormai vicina alla risoluzione. Lo scorso anno, Mazzitelli ha vinto il campionato di Serie B come compagno di Ghion e Lovato nella seconda parte di stagione al Sassuolo. Anche in quel periodo, il suo impiego non è stato continuativo, con solo due presenze da titolare, mentre la prima parte della stagione l’aveva disputata al Como.

Mazzitelli è dotato di buone doti tecniche e una visione di gioco che gli consente di gestire la palla con efficacia, smarcandosi in appoggio per facilitare la transizione offensiva. Abbina la tecnica a una notevole forza fisica e intensità, che lo rendono prezioso anche in fase di interdizione e nei duelli a centrocampo. Nel modulo 3-4-2-1, che Alessio Dionisi ha spesso utilizzato, la versatilità di Mazzitelli sarebbe un punto di forza. La sua collocazione ideale sarebbe in uno dei due ruoli di centrocampo centrali, affiancato da un partner con caratteristiche complementari (più dinamico o più difensivo). Grazie alle sue qualità di palleggio e visione, potrebbe agire sia come regista (il vertice basso del rombo, sebbene nel 3-4-2-1 non ci sia un vero rombo) per orchestrare la manovra, sia come intermedio capace di inserirsi e supportare le due mezzepunte. La sua intelligenza tattica gli permetterebbe di coprire efficacemente la zona centrale del campo, fungendo da filtro davanti alla difesa a tre e garantendo equilibrio alla squadra. In carriera, Mazzitelli ha vestito anche le maglie di Frosinone, Brescia, Pisa, Monza, Sud Tirol e Virtus Entella. Su di lui ci sarebbero anche le serie attenzioni della Sampdoria.