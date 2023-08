Colpo di scena del calciomercato. Mentre tutto stava portando ad un deciso avvicinamento al ritorno di Akpa Akpro all’Empoli, si registra il forte inserimento di un altro club sul centrocampista ivoriano. Infatti il Monza di Galliani starebbe conducendo una trattativa con il giocatore, e da quanto arriva ci sarebbero tutte le condizioni per andare a chiudere. Ricordiamo che Empoli e Lazio avevano già trovato un accordo di massima per il passaggio del giocatore, in prestito con diritto di riscatto.

A far la differenza in questa storia, come già detto più volte in passato, sarà la volontà del giocatore. Una volontà, diciamocelo apertamente, che non vede nell’Empoli quel grande slancio che avrebbe già potuto far chiudere il discorso da tempo. Va da se che l’interesse primario della Lazio è quello di lasciar andare il giocatore; a chi, viene dopo. Se, come appunto arrivato nelle ultimissime ore, Akpa darà il suo consenso ai brianzoli, non solo lo dovremmo salutare definitivamente, ma ce lo potremmo trovare come avversario già sabato.

Capiremo nel corso della giornata, o nei prossimi giorni, se da parte dell’Empoli ci potrà essere un nuovo tentativo. Altrimenti, con buona pace di chi aveva già annunciato la chiusura entro poche ore, il discorso si andrà a chiudere una volta per tutte.