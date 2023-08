Spunta un nuovo nome per il calciomercato dell’Empoli, un nuovo obiettivo per le corsie d’attacco. Si guarda alla Premier League, ed in particolare ad uno scozzese. Il nome è quello di Ryan Fraser, un classe 1994 in uscita dal Newcastle. Il giocatore, come detto, è un’ala offensiva, e si andrebbe ad adattare davvero bene nel 4-2-3-1 di Zanetti. Nome che potrebbe anche essere tranquillamente da annoverare in sostituzione (parlando di obiettivi di mercato) a quell’Akpa che oggi sembra più lontano.

Cresciuto in patria, nell’Aberdeen, Fraser ha scritto le sue migliori pagine con la maglia del Bournemouth. Con i “cherries” ha disputato circa 200 partite segnando 20 gol. Dal 2020 gioca nel Newcastle, ma con i “magpies” non sta trovando continuità, ed adesso risulta addirittura fuori rosa. I bianconeri d’Inghilterra, stando a quanto raccolto, sarebbero disposti anche a pagare metà del non basso ingaggio del giocatore. Si dovrebbe lavorare sul prestito. Tra l’altro parliamo di un elemento molto duttile, potendo giocare serenamente sia a destra che a sinistra.

La trattativa sempre essere ben avviata e non è da escludere che dalla terra degli Highlander possa arrivare un altro elemento. Per lui 26 presenze e 4 gol con la maglia della nazionale maggiore scozzese.