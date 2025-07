La settimana che sta per cominciare potrebbe rivelarsi decisiva per un’operazione in entrata che l’Empoli sta monitorando con crescente attenzione. I riflettori sono puntati su Aljosa Vasic, classe 2002 del Palermo, profilo che la dirigenza azzurra segue da tempo e che potrebbe presto diventare un rinforzo concreto per la rosa a disposizione di Guido Pagliuca in vista del campionato di Serie B 2025-2026. I contatti tra Empoli e Palermo si sono intensificati nelle ultime giornate, anche in virtù del recente passaggio di Emanuele Giasi in rosanero. La trattativa per Vasic potrebbe entrare nel vivo già nei prossimi giorni.

Nel frattempo, il calciatore italo-bosniaco ha disputato il primo tempo dell’amichevole di ieri tra il Palermo e gli svizzeri del Paradiso, mettendosi in evidenza con l’assist per la rete dell’1-0 e giocando in una delle due posizioni dietro la punta. Con l’avvicinarsi dell’inizio della stagione ufficiale, la necessità di definire la rosa in modo più concreto si fa sempre più pressante. Vasic rappresenta una pedina di sicuro interesse per l’Empoli, e non è affatto da escludere che entro breve possa essere visto al lavoro proprio agli ordini di Pagliuca.