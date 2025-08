Anche se due operazioni — quelle legate a Nosa Obaretin e Matteo Lovato — sembrano ormai prossime alla definizione, il mercato in entrata dell’Empoli vive da qualche giorno una fase di stallo. Con la situazione relativa a Saba Goglicizde ormai sistemata (si attende soltanto il comunicato ufficiale del trasferimento), il club azzurro ha ora l’urgenza di accelerare sul fronte degli innesti, andando a inserire in rosa profili di qualità e, possibilmente, di esperienza. Proprio in quest’ottica torna con forza il nome di Luca Moro. L’attaccante classe 2001, di proprietà del Sassuolo, sarà avversario degli azzurri nell’amichevole di questa sera: un’occasione non solo per vederlo all’opera da vicino, ma anche per approfondire i discorsi con la dirigenza neroverde. L’evento, infatti, potrebbe risultare funzionale a una possibile accelerata nella trattativa, che — stando a fonti vicine al club — sarebbe già ben avviata.

Moro è ormai ai margini del progetto tecnico del Sassuolo, e l’Empoli lo ha identificato come uno degli obiettivi prioritari per rinforzare il reparto offensivo. Piace anche Nicholas Pierini, altro attaccante neroverde, ma per ora le attenzioni sembrano concentrate proprio su Moro, considerato il profilo ideale per completare l’attacco a disposizione di Guido Pagliuca. L’ex Spezia, Frosinone e SPAL ha collezionato quasi 100 presenze in Serie B, mettendo a segno 17 reti: numeri che certificano un buon bagaglio di esperienza nella categoria. Questa sera, oltre al campo, saranno i dialoghi tra le due società a prendersi la scena.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se l’Empoli riuscirà a chiudere l’operazione, anche perché il tempo stringe: alla prima gara ufficiale della stagione mancano ormai solo dieci giorni.