Il mercato in uscita è praticamente chiuso (salvo le operazioni “minori”) con la partenza di Gogli verso Udine, quello in entrata deve ancora raccontare tanto. In questo, come immaginiamo, ci sarà un netto cambiamento alla fisionomia dell’attuale squadra, e con questo andranno anche a cambiare gli attuali valori di mercato. Vediamo però, ad oggi, chi sono i calciatori in rosa che hanno il VdM maggiore. Anche se crediamo sia scontato, spieghiamo ancora cosa si intende per valore di mercato, essendo questo un dato concettuale e non totalmente reale. Il VdM infatti è la cifra che ogni singolo giocatore vale secondo determinati parametri (su tutto il rendimento e l’età anagrafica) e che va quindi a rappresentare in maniera verosimile il prezzo di acquisto del suo cartellino. Spesso il VdM non è tradotto realmente nel costo; esempio recente può proprio essere Goglichidze che ha un Vdm di 8 milioni ma è stato ceduto per molto meno, oppure Obaretin (ancora non azzurro) che ha un VdM di 800 mila euro ma porterà con se un obbligo di riscatto a 3 milioni. I VdM che prendiamo in esame sono quelli relazionati da uno dei siti più attendibili del settore, “Transfmarket”.

Chissà che la società non abbia strizzato l’occhio a questi valori nella scelta degli uomini con cui presentare le maglie. Se escludiamo Ebuhei ed Hass, ma qui vige l’anzianità di servizio in azzurro, sono stati scelti proprio i primi tre in questa particolare classifica. Partiamo con il dire che l’Empoli, sempre ad oggi, ha nella sua rosa, un valore di mercato complessivo pari a 21.3 milioni e siamo la quinta squadra. Sopra di noi Venezia, Monza, Palermo e Spezia. I due giocatori azzurri con il VdM più alto sono Pietro Pellegri e Lorenzo Ignacchiti con un valore quantificato in 2milioni. Il podio lo chiude Rares Ilie con un valore definito in 1.8 milioni. Sopra il milione troviamo anche Guarino, Shpendi, Fulignati, Tosto, Ebuehi, Carboni, Konate, Campaniello. Dati che possono anche essere letti come fini a se stessi, dati che però ci fanno capire che qualcosa a questa squadra ancora manca.