A meno di un mese dall’inizio del campionato di Serie B 2025-2026, con un calciomercato ancora apertissimo e potenzialmente in grado di rivoluzionare il volto di molte squadre, iniziano a delinearsi i primi pronostici. Le principali agenzie di scommesse italiane stanno già tracciando una ipotetica classifica, basata sulle quote relative alla vittoria finale del torneo. Dando uno sguardo alle principali piattaforme e facendo una media delle valutazioni, emerge con chiarezza che l’Empoli viene considerato tra le formazioni più forti per puntare in alto, pur non essendo indicato come la favorita assoluta. Secondo la media delle quote per la vittoria finale, gli azzurri si attesterebbero al terzo posto.

In testa a questa speciale graduatoria c’è il Palermo, ritenuto quasi all’unanimità la squadra da battere. La quota media per la vittoria del campionato dei rosanero è pari a 3.25. Alle sue spalle si colloca il Venezia, con una quota media attorno a 4.50. Poi, con un leggero distacco, troviamo appaiate Empoli e Spezia, entrambe con una quota media di 8. Più indietro figurano Monza (10) e Sampdoria (12) con a seguire Cesena, Frosinone e Bari. Carrarese e Reggiana fanili di coda a 75.

È chiaro che si tratta di proiezioni teoriche, ma da tempo si avverte la sensazione che il Palermo parta con una marcia in più rispetto alle concorrenti. In questo contesto, fa piacere notare come l’Empoli venga inserito nel novero delle squadre di alta fascia, pur mantenendo un profilo basso e senza proclami ufficiali da parte del club. Se le previsioni dei bookmakers fossero confermate, gli azzurri avrebbero buone possibilità di giocarsi i playoff partendo da una posizione privilegiata. Ma la speranza, naturalmente, è che l’Empoli possa andare oltre le aspettative e costruire un campionato ancora migliore di quanto pronosticato. Solo il campo, alla fine, darà il verdetto definitivo.