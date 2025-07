Riprende quota la pista che porta ad Andrea Fulignati per la porta dell’Empoli in vista della stagione 2025-2026 di Serie B. Il nome del portiere della Cremonese è uno di quelli che ruota da tempo nell’ambiente azzurro, anche se nelle ultime giornate la trattativa sembrava essersi leggermente raffreddata. Una frenata dovuta non a problematiche specifiche tra Empoli, Fulignati o il club lombardo, ma alla volontà del nuovo tecnico grigiorosso, Davide Nicola, di valutare con attenzione l’intera rosa prima di dare il via libera alle eventuali uscite.

In questo poi c’erano anche le altre trattative che vedevano impegnati il club di Monteboro e quello lombardo e quindi la posizione di Fulignati poteva tranquillamente essere inserita anche all’interno di una di queste. Non è infatti da escludere che Fulignati possa in qualche modo rappresentare una sorta di contropartita, legata ovviamente ad un esborso economico, per il passaggio di Pezzella in grigiorosso, passaggio che, nonostante il pezzo battuto stamani, vede la Cremonese sempre molto attenta e vicina al calciatore napoletano. Aggiungiamo anche che nelle ultimissime ore la specifica situazione avrebbe ripreso quota in maniera importante.

Il portiere, empolese di nascita, conosce bene l’ambiente e ha più volte manifestato la volontà di vestire la maglia azzurra da protagonista, dopo una parentesi passata in Toscana senza presenze ufficiali. Il suo profilo rappresenta un’opzione solida e affidabile per la categoria, visti i numeri: 117 presenze in Serie B e un’esperienza consolidata tra i pali. La società azzurra sta lavorando con attenzione su questo ruolo chiave e, come detto, non è la prima volta che il nome di Fulignati viene accostato all’Empoli. L’intenzione è quella di dare a mister Guido Pagliuca una rosa sempre più competitiva e completa già entro i prossimi giorni. L’eventuale arrivo del portiere comporterebbe, come logica conseguenza, la partenza in prestito del giovane Seghetti, mentre restano ancora da definire i contorni della situazione legata a Samuele Perisan (percorso opposto?), altro nome in bilico nel parco portieri azzurro. Le prossime ore potrebbero quindi essere decisive