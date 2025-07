In attesa del ritorno delle pagelle (con la prima gara ufficiale) andiamo a trovare chi si è distinto e che invece è da rivedere dopo la gara amichevole con i Mobilieri Ponsacco.

OVER THE TOP:

BUSIELLO

E’ indubbiamente il “calciatore copertina” di questa primissima fase di precampionato. Il classe 2008, anche ieri, è stato il vero “crack” della partita e non soltanto per i tre gol segnati che lo portano ad essere il primo bomber di stagione. Ha visione, dialoga molto bene con i compagni, ci prova in tutta le maniere (sbagliando anche qualcosa di facile) e si mette a disposizione. Molto probabilmente il suo futuro sarà nella Primavera di Flippeschi ma, ci potete giurare, questo arriva…

ILIE

Rischiamo di essere ripetitivi rispetto alla prima uscita, ma anche il rumeno si ripete facendo vedere ancora cose davvero interessanti. Sa cosa deve fare e lo fa bene. Giocatore con margini di crescita ampissimi ma con una qualità che si vede già tutta. Il numero 10 sulle spalle non è casuale perché i piedi e la testa sono proprio quelli. Su rigore si toglie la soddisfazione del primo gol ma, al di là di questo, è un piacere vederlo giocare attendendo situazioni più probanti.

EBUEHI

Indubbiamente, in mezzo a tanti ragazzi molto giovani ed elementi appena arrivata, questo potrebbe anche essere scontato. La prova di Ebuehi però piace perché evidenzia quel “passo in più”, quelle attenzioni in più, quell’essere più giocatore sia sul piano tattico che su quello fisico. Se la condizioni dovesse restare ci immaginiamo un’annata da protagonista per lui.

UNDER THE TOP

IL MOMENTO

Si, è vero, ci ripetiamo anche in questa situazione. Ma, effettivamente, se c’è un qualcosa su cui mettere una sorta di allert è questo. Tredici giorni di lavoro non sono moltissimi e davanti di tempo – sia prima delle gare ufficiali che per quanto riguarda il mercato – ce n’è. Però non si può non dire che questo Empoli è un cantiere ancora molto aperto, con la netta sensazione che la squadra debba decisamente modificata per poter avere competitività nella prossima serie B. A questo si aggiungono anche i non pochi infortuni, che limitano il lavoro. Si vede che siamo nel pieno dei carichi con i giudizi che, al momento, sono sommari. C’è però da crescere senza perdere tempo e la gara di sabato ci racconterà meglio dove siamo. A differenza della gara con il Castelfiorentino un “dietro la lavagna” ci potrebbe essere; Kaczmarski ha fatto vedere molto poco palesandosi indietro rispetto ai compagni. Da rivedere anche la prova di Carboni che ha commesso alcuni errori marchiani ma, era la prima.