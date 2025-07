L’ex difensore azzurro Mattia Viti, passato alla Fiorentina, ha avuto parole di ringraziamento per Empoli nel giorno della sua presentazione ufficiale.

A cosa le è servita l’esperienza in Francia e la recente a Empoli?

“Empoli è stata una parentesi fondamentale della mia vita. Non me la scorderò mai. Nizza non è andata benissimo da un punto di vista sportivo ma per la crescita personale mi è servita tantissimo. Vivere all’estero mi è servito tanto, specie per conoscere il calcio al di fuori dell’Italia”.

Andreazzoli la definì un “campione nella testa”: a cosa si riferiva?

“A me non piace mai perdere, forse andava a quello il riferimento. Sappiate che io rosico anche quando perdo anche la partitella. Da questa esperienza mi aspetto questo, di vincere il più possibile”.

Qual è il suo rapporto con Fazzini?

“Jacopo è un anno più piccolo di me ma ho un rapporto stretto con lui, abbiamo fatto tutto insieme… eravamo vicini anche nello spogliatoio. Leggo nei suoi occhi la felicità di vestire questa maglia”.