Si intrica la situazione legata al futuro di Giuseppe Pezzella, che fino a pochi giorni fa sembrava destinato con certezza alla Cremonese. A farlo intuire era stato lo stesso Guido Pagliuca, nel post-partita dell’amichevole contro il Castelfiorentino, lasciando intendere un’imminente partenza del laterale sinistro, in parallelo a quella di Alberto Grassi, già ufficialmente approdato al club grigiorosso. Diversamente da Grassi, però, Pezzella è ancora ad allenarsi con l’Empoli, pur essendo ormai considerato fuori dal progetto tecnico. Non è un caso che non abbia preso parte alla recente amichevole contro i Mobilieri, segnale chiaro della sua esclusione dalla rosa attiva.

La pista che porta alla Cremonese, che sembrava solida fino a qualche giorno fa, si è raffreddata. Alla base ci sarebbe la mancata intesa tra il giocatore e il club lombardo, soprattutto sul fronte contrattuale. Nelle ultime ore, però, si sarebbe fatto avanti con decisione il Cagliari. Secondo quanto raccolto da fonti vicine all’ambiente isolano, la società rossoblù avrebbe già avviato i contatti sia con l’Empoli che con il calciatore, trovando terreno più fertile per una possibile intesa. Non si è ancora arrivati ai dettagli finali, ma l’interesse del Cagliari è concreto. Resta comunque aperta la possibilità di un ritorno di fiamma da parte della Cremonese, che potrebbe tornare in corsa se dovesse cambiare qualcosa sul piano delle trattative contrattuali.

Pezzella, da parte sua, è alla ricerca di un contratto importante, non solo sotto l’aspetto economico ma anche per la durata, consapevole che, a 27 anni, questa potrebbe essere una delle ultime occasioni per garantirsi stabilità e continuità. Quel che è certo è che il giocatore è destinato a lasciare l’Empoli, fuori ormai dal progetto tecnico per la stagione 2025-2026. La società azzurra punta a monetizzare l’uscita e ad alleggerire il monte ingaggi, liberandosi di uno degli stipendi più onerosi in rosa. Le prossime ore potrebbero essere decisive per definire il futuro di Pezzella.