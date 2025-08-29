Prima trasferta stagionale per gli azzurri questa sera al “Mapei Stadium” contro la Reggiana per la 2^ giornata, ma nonostante questo la sessione estiva del calciomercato rimane un argomento molto caldo, vista l’imminente chiusura di lunedì 1^ settembre alle ore 20. Nelle ultime ore è spuntato il nome dell’esperto centrocampista cipriota classe ’98 Gregoris Kastanos di proprietà del Verona. Secondo quanto si apprende da Tuttomercatoweb.com gli azzurri hanno fatto passi importanti per chiudere l’operazione con la formula del prestito secco anche se c’è da superare la concorrenza del Venezia.

Giocatore molto eclettico in grado di ricoprire il ruolo di mezzala ma anche quello di trequartista o seconda punta. In Italia dal 2017, quando fu Il Pescara ad acquisirlo, poi con la Juventus next Gen nella stagione 2018-19 è potuto crescere e far valere le proprie qualità. Ha militato successivamente nel Frosinone, Salernitana prima di approdare in Veneto.