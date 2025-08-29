Prima trasferta stagionale per gli azzurri questa sera al “Mapei Stadium” contro la Reggiana per la 2^ giornata, ma nonostante questo la sessione estiva del calciomercato rimane un argomento molto caldo, vista l’imminente chiusura di lunedì 1^ settembre alle ore 20. Nelle ultime ore è spuntato il nome dell’esperto centrocampista cipriota classe ’98 Gregoris Kastanos di proprietà del Verona. Secondo quanto si apprende da Tuttomercatoweb.com gli azzurri hanno fatto passi importanti per chiudere l’operazione con la formula del prestito secco anche se c’è da superare la concorrenza del Venezia.
Giocatore molto eclettico in grado di ricoprire il ruolo di mezzala ma anche quello di trequartista o seconda punta. In Italia dal 2017, quando fu Il Pescara ad acquisirlo, poi con la Juventus next Gen nella stagione 2018-19 è potuto crescere e far valere le proprie qualità. Ha militato successivamente nel Frosinone, Salernitana prima di approdare in Veneto.
Giocatore che mi è sempre piaciuto.Buono anche perchè vede bene la porta ed è dotato di castagna.Da valutare il discorso del prestito secco ai fini di eventuali motivazioni del giocatore,dato che si sta parlando di un profilo che conosce bene la categoria e che magari avrebbe bisogno di un quid pluris per accettare ed affrontare un’ennesima annata in b..
Comunque ormai è ufficiale che il venezia si inserisce solo per disturbare la concorrenza,dato che mi sembra una squadra già molto completa,anche al netto dell’addio di nicolussi.
Ogni giorno spunta un nome nuovo e noi ci caschiamo….
Qui ci si casca bene,perchè il giocatore è bono.
Giusta esperienza buon tiro…come giocatore mi sembra dia sempre il massimo potrebbe essere un buon nome
Ho letto che di Zurko non sanno cosa farsene.
Lo lascino lì.Giocatore difficile da recuperare.Ci serve gente pronta.Da recuperare ne abbiamo già troppi.
di fatto questa è una voce attendibile …un pò meno quella di Ricciardi..che non trova conferme
Ricciardi ha salutato tutti via social.Che se ne va è certo,dove ,forse,un po’ meno
Dove l’hai visto che ha salutato tutti via social? L’ultimo post su Instagram risale a giugno
Ha salutato Nicola in privato
Scherzi a parte
Dal Cosenza ne prenderei un paio, il nigeriano a centrocampo che non ricordo il nome e Simone Mazzocchi
Pianeta b ne parla .cerca bene e trovi.
Devi guardare i siti del Cosenza, lì fanno riferimento a quello.Io ho trovato la notifica per caso,poi se l’hanno tolta io nn posso saperlo ..
Nicola perdonami, ma hai qualche problema di comprensione del testo. Su Pianeta Serie B, che riprende un articolo di Cosenza Channel, c’è scritto semplicemente “Ricciardi saluta Cosenza” nel senso che il giocatore, secondo loro, è prossimo a lasciare il Cosenza. Né lì né in altri siti che si occupano del Cosenza Calcio si parla di saluti sui social, che sono ben altra cosa. Quindi non mi far passare da bischero quando non lo sono
Questo sarebbe un profilo buono, sa giocare bene sia sulla tequarti che in mezzo al campo. Gran tiro.
Unica cosa, parliamo sempre di un giocatore di certo non veloce.
Manca il cambio di passo in mezzo.
Ottimo innesto per la B, ora aspetto il botto con la punta!!!!!
De Luca Moro sono sul mercato Uno arriverà???
Moro va all’Huesca in Spagna. Informarsi, please
De luca lo spero tanto.
Questo sarebbe bono.
Gamba e dinamismo.
Domani ci sarà il nome di Candreva sicuramente……….
o di bonaventura?
Con Kastanos tra la linea mediana e la trequarti e Caso-Mulattieri di punta credo che, nonostante il 3-5-2 non proprio propositivo di Pagliuca, un pò di occasioni le potremmo creare… ma temo che ne Caso ne Mudattieri arriveranno.
Mulattieri è andato al Deportivo la Coruna…che ha un bellissimo stadio proprio sul lungomare de La Coruna…e pensare che c’è qualcuno a Empoli che pensa che il nostro stadio a Serravalle sia troppo in “centro”…pensate al rapporto La Coruna/Serravalle…😳
Si l’ho visto è praticamente fronte Oceano….bellissimo. Mi era sfuggito che Mulattieri fosse già stato ceduto.
Allora De Luca e Caso…ma anche questa coppia non mi sembra nei programmi della società.☹️
Kastanos ha un ottimo tiro ed una buonissima tecnica , stop , per il resto non mi scalda come nome , lento e giocatore da 20 minuti finali
Ci fece gol 4 anni fa ( Empoli – Frosinone 3 – 1)
Forza Empoli uno calmati,non stiamo parlando della fine del mondo e si possono usare tono più rilassati Due settimane aspettavi a rispondere ci facevi una migliore figura.Mi son corretto,non era pianeta serie b,ma una pagina facebook di gruppi di tifosi del Cosenza in cui si faceva riferimento a ciò…
Sin sempre notizie volatili,ma conto soprattutto il rispetto e la comprensione tra di noi, suffragata dal fatto che dal vivo spesso non saremmo risposte così taglienti,per cui calmati/calmiamoci ,visto che mi ci metto anche io a qualcun’altra..Buona continuazione.
Scusate ma ho scritto di getto.
L’errore ci può stare, l’inesattezza pure, ma il fatto è che sono stufo di persone che scrivono falsità e mettono in giro notizie non vere. Cerchiamo di essere tutti un po’ più aderenti alla realtà dei fatti se vogliamo alzare il livello della discussione su questo sito (che, purtroppo, è peggiorato visibilmente). Anche di calcio si può parlare in maniera seria, precisa e consapevole. Punto.
Sarebbe meglio avere serietà, precisione e consapevolezza per altri argomenti.
Il calcio non conta una sega e da che mondo e mondo gli italiani sono un popolo di allenatori.
Io credo invece che manchi un po di leggerezza e di sano perculismo toscano. I soliti 4 gatti frustrati che si scannano sulle virgole
Bravo ,mi hai tolto le parole di bocca, se non si scrive con leggerezza qua dove farlo??MIca stiamo lavorando per Pedullà, e cmq al bar dal vivo queste risposte non sarebbero arrivate o al max si sarebbe risolto tutto con una sana pacca sulle spalle…
Per questo,viva il bar!!
Come si fa a parlare di mercato il giorno della partita lo sapete solo voi: io un ho in mente altro.
Su un articolo di mercato si risponde a mercato, questo cipriota non sarebbe proprio male, DE Luca sembra un sogno per me e se lo prendi dai un bel segnale ma questi punti tanto una punta la fai va bene anche Moro.
