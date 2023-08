Abbiamo aperto la giornata con un importante aggiornamento su Bereszyński, ed in coda al pezzo abbiamo ribadito di come per Petar Stojanovic ci potesse essere il percorso inverso al polacco. Così di fatto sarà. Stojanovic saluta Empoli, dopo 55 presenze e due gol, e va a vestirsi di blucerchiato proprio nell’ambito dello scambio per Bereszyński. Sullo sloveno classe 1995 c’erano le attenzioni di Fiorentina e Frosinone in serie A, nessuna delle due però avrebbe garantito a Stojanovic una maglia da titolare.

Inizialmente non era prevista la possibilità del doppio scambio, col passare del tempo però la Samp ha fatto capire che poteva essere un serio interesse. Stojanovic si è convinto del progetto blucerchiato, nonostante la categoria inferiore, e tutti i pezzi del puzzle si sono incastrati. Il giocatore già dalla passata stagione aveva perso in gradi di titolare a vantaggio di Ebuehi. Da Genova ci dicono che già domani dovrebbero esserci le visite mediche. La formula, poi ci ritorneremo in occasione dell’ufficialità di Bereszyński, sarà uno scambio di prestiti.