Potrebbe riguardare non solo Okereke l’asse Cremona-Empoli. Dalla città lombarda, più precisamente dal portale Cremonasport, si vocifera che i dirigenti azzurri abbiano messo nei radar un altro attaccante grigiorosso. Si tratta di Frank Tsadjout, possente centravanti che andrebbe eventualmente ad affiancare Piccoli e Caputo.

Il giocatore di origini camerunesi, classe ’99, è cresciuto nel Milan che poi lo ha dirottato sempre in prestito (Charleroi, Cittadella, Pordenone, Ascoli) prima del passaggio a titolo definitivo alla Cremonese. Come detto si tratta di un centravanti ben strutturato, che fino a questo momento può essere considerato un talento ancora inespresso. Reduce da una stagione non troppo positiva (tre i gol realizzati) potrebbe essere la nuova scommessa di mister Zanetti.