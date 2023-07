Terminato il prestito all’Arzignano, per Tommaso Fantacci il ritorno ad Empoli sarà soltanto momentaneo. La squadra azzurra, proprietaria del cartellino del classe ’97, è infatti intenzionata a cedere nuovamente in prestito il centrocampista, senza per altro escludere un trasferimento a titolo definitivo. Sulle tracce di Fantacci ci sarebbero gli occhi di Padova e Renate, militanti nel Girone A di Serie C.

Positiva l’esperienza al Pontedera, con ben 19 presenze nella prima parte di campionato, condite anche da una rete e tre assist. Minore minutaggio invece nella parentesi all’Arzignano Valchiampo, dove nella seconda metà di stagione Fantacci ha realizzato 1 gol in 6 presenze, per un totale di circa 230 minuti.