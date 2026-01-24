L’Empoli, stando ad alcuni rumors, sarebbe vicino alla chiusura di un’operazione in questa sessione di calciomercato. Il nome è quello di Mirco Ceccacci, difensore classe 2003 attualmente in forza alla Vis Pesaro. Ceccacci è ormai un titolare inamovibile della formazione marchigiana e può vantare 63 presenze complessive e un gol con quella maglia. Parliamo di un difensore che sta vivendo una fase di crescita costante e che si avvicina a quella che può essere definita la sua maturità calcistica. Il profilo viene descritto come quello di un difensore pulito, affidabile nel posizionamento, efficace nel gioco aereo e bravo nell’interpretare i tempi dell’anticipo. Un giocatore che sa leggere bene le situazioni, tagliare le linee di passaggio e garantire solidità all’interno della propria area di rigore.
Secondo le informazioni che filtrano dagli ambienti di calciomercato, però, Ceccacci non dovrebbe arrivare immediatamente a Empoli. La formula che sembra prendere corpo è infatti quella dell’acquisto seguito da un prestito alla stessa Vis Pesaro fino al termine della stagione. Un’operazione particolare, che si spiega soprattutto in ottica futura. Dobbiamo però dire, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, che al momento non siamo ancora ai dettagli.
Nelle prossime ore si capirà se l’operazione prenderà forma definitiva e soprattutto in quale direzione. In carriera Ceccacci, che non ha mai giocato in B, ha vestito anche le maglie di Pineto e Vastese.
Ottimo, dopo il mancato acquisto del John Terry di Santeramo in colle( Silletti), forse chiudiamo per il Thiago silva di Pineto! Ma solo per l’anno prossimo, ora siamo perfetti così, bisogna guardare al futuro. Questo calciomercato mi ricorda altro….https://youtube.com/shorts/2ktIm83F0u4?si=q39zjDqka3Vt_ECn
Veramente ci siamo vicini non so se mi hai fatto ridere o piangere , ma io ho paura veramente di retrocedere…
stiamo programmando la futura serie c
vero , prossima stagione tutti a Lumezzane..attenzione alla Giana Erminio..e questi sono i profili fatti da una società al lumicino
Ci vuole almeno 1 difensore da mettere dentro ora, di personalità, da fargli prendere confidenza pian piano per ritrovarselo pronto dal ritiro…e poi cercherei di mettere titolare Curto che e’ scarso ma ha garra, esperienza e stazza anche per marcare nei calci da fermo…e tornare alla difesa a 4
Onestamente la scomparsa di Curto , modesto finché vuoi ma l’ameno ha caratteristiche mancanti in campo , duro ,roccioso e con carattere è incomprensibile
Continuare a giocare con questo modulo inutile per i giocatori che hai e Non giocare con il 433 è incomprensibile
Ma sembra che vada bene a tutti questo andamento lento ,
Società , giocatori ed allenatore , alla vivacchiare senza poi accorgersi che quando a 5 giornate dalla fine ci ritroveremo al 14/15’ posto saranno dolori per una squadra che non lotta mai e ci giocheremo la salvezza ad armi spuntate , percorso Pericolosissimo
Dippe, scusa, ma con i giocatori attuali, mi spieghi quale sarebbe la formazione col 433 ? A me sembra che proprio non ci siano giocatori adatti a questo modulo, poi è chiaro si può provare tutto.
va bene così siamo in crescita, dionisi è contento così ha detto cresciamo a vista d occhio!!!
abbiamo intrapreso la via del non ritorno, purtroppo non esistono più risorse per prendere giocatori di categoria
Accardi, Gemmi, Stefanelli….. di 3 un se ne fa uno…. questo la dice lunga di come la competenza sia merce assai rara….
Dippe ma non doveva arrivare Redbull!?
Lui e Silletti ottimi profili per la serie C…non sarà che stiano programmando per una serie C ad alto livello?🤔
Al momento (Mantova e Entella stanno perdendo) vantiamo un +8 sulla zona playout.
e tutte e due devono venire a Empoli sergio.
ma il bari ha vinto……….
Per chi non l’avesse ancora capito, la società farà ben poco sul mercato: al limite un giocatore per reparto; ma per la difesa, centrocampo e attacco non ci saranno grosse variazioni (bisognerebbe tirar fuori i soldi, ed è impossibile che avvenga). Per cui è impossibile cambiare modulo: per la difesa a 4 e centrocampo a 3, non ci mancano solo giocatori titolari, ma anche di rincalzo.
Si continuerà col 3412, non ci sono alternative.
Pagliuca è stato sostituito, soprattutto per il suo atteggiamento (il tenere in mano il rosario, è una cosa mai vista in un qualsiasicampionato di calcio !); Dionisi è arrivato, non per cambiare modulo, ma per migliorare questo 3412 (e portare la squadra in porto); non ci sta riuscendo, non c’ha mai capito nulla in questo modulo, ed è qui che sta il problema, purtroppo. Dovremo soffrire, alternando alti e bassi, e sperando che i giocatori più importanti non perdano mai la bussola !
A me le vacche magre di stamattina mi hanno traumatizzato….
Però Guido su Pagliuca con i giocatori sembra che avessero un ottimo rapporto non si spiega l’esultanza alla vittoria contro il Sud Tirol , abbracci come se avessero conquistato una finale , e su Dionisi io tra le righe tutto questo entusiasmo da parte dei giocatori non l’ho trovato attenzione che il mister se non ha Leader in squadra che lo sostengono rischia figure come a Carrara …
Guido conta più se il mister perde il rispetto e un bel casino non do spiega una prestazione del genere ora , alle volte essere mandato a Ca care mica e il male assoluto c’è chi se lo merita e i giocatori vedono e sentono tutto …
sono arrivate le vacche magre ragazzi purtroppo il pane non c’è per tutti…….
Nonno subito
In lega pro’, ci sono molti bravi giocatori, poco conosciuti, a me vanno benissimo, basta che facciano il loro dovere in campo
Ma pigliamoli subito! Icche’ s’aspetta? Questi un si rendan mica conto….