L’Empoli, stando ad alcuni rumors, sarebbe vicino alla chiusura di un’operazione in questa sessione di calciomercato. Il nome è quello di Mirco Ceccacci, difensore classe 2003 attualmente in forza alla Vis Pesaro. Ceccacci è ormai un titolare inamovibile della formazione marchigiana e può vantare 63 presenze complessive e un gol con quella maglia. Parliamo di un difensore che sta vivendo una fase di crescita costante e che si avvicina a quella che può essere definita la sua maturità calcistica. Il profilo viene descritto come quello di un difensore pulito, affidabile nel posizionamento, efficace nel gioco aereo e bravo nell’interpretare i tempi dell’anticipo. Un giocatore che sa leggere bene le situazioni, tagliare le linee di passaggio e garantire solidità all’interno della propria area di rigore.

Secondo le informazioni che filtrano dagli ambienti di calciomercato, però, Ceccacci non dovrebbe arrivare immediatamente a Empoli. La formula che sembra prendere corpo è infatti quella dell’acquisto seguito da un prestito alla stessa Vis Pesaro fino al termine della stagione. Un’operazione particolare, che si spiega soprattutto in ottica futura. Dobbiamo però dire, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, che al momento non siamo ancora ai dettagli.

Nelle prossime ore si capirà se l’operazione prenderà forma definitiva e soprattutto in quale direzione. In carriera Ceccacci, che non ha mai giocato in B, ha vestito anche le maglie di Pineto e Vastese.