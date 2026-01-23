Al termine della gara persa malamente contro la Carrarese abbiamo intervistato il tecnico azzurro, Alessio Dionisi. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi grazie alle riprese di Massimiliano Ciabattini. Ci scusiamo per la qualità delle immagini, la zona mista di Carrara era completamente al buio (mai vista una cosa cosi) ed il massimo che siamo riusciti a fare per avere un po’ di “luce” è questo.