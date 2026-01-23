Al termine della gara persa malamente contro la Carrarese abbiamo intervistato il tecnico azzurro, Alessio Dionisi. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi grazie alle riprese di Massimiliano Ciabattini. Ci scusiamo per la qualità delle immagini, la zona mista di Carrara era completamente al buio (mai vista una cosa cosi) ed il massimo che siamo riusciti a fare per avere un po’ di “luce” è questo.
Ero uno dei trenta presenti a Carrara, che vergogna mister ! Nessuno vuole vincere il campionato ma un atteggiamento simile non ce lo meritiamo, a fine gara almeno il capitano sarebbe dovuto venire a metterci la faccia ma forse i 30 presenti non lo meritavano nemmeno, troppo pochi per essere considerati da dei fuoriclasse come loro . Grazie mille.
Bravissimo .. hai detto proprio bene ..
Loro si sentono fuoriclasse ..
Guarino si pensa il nuovo baresi .. solo che per ora ê più Ranieri della Fiorentina ..
almeno oggi niente applausi….
Persona ormai insopportabile, un vero quaquaraquà. Un tempo era almeno un allenatore preparato, oggi mi sembra soltanto l’ennesimo mediocre di passaggio.
Squadra totalmente allo sbando, con giocatori assolutamente incapaci (lo dico da agosto). Stasera Dionisi ha inserito Ebuehi solo per evitare l’imbarcata, e questo dice tutto.
Ma la società dov’è? C. Rsi totalmente desaparecido; la figlia che si presenta, dice due parole alla presentazione del direttore sportivo e poi sparisce (mah!?).
Il nuovo DS, poi: una presenza talmente evanescente che, anche se non ci fosse, non cambierebbe nulla.
Il quadro è ormai chiaro: incassare il massimo possibile, sistemare qualche operazione discutibile (chissà a chi rifileremo il pacco Guarino) e poi vendere tutto.
PS: MENOMALE S’È VINTO A CESENA!
Vattene ridicolo! 🤡
ma guardate che non e’ una sola questione economica, i problemi sono molto piuà grandi, ad empoli non ci sono piuà le competenze calcistiche che ci hanno reso famosi in tutta italia.
l’empoli dopo la salvezza con andrezzoli dopo quel meraviglioso 3 a 2 al napoli ha smesso di fare l’empoli e si e’ adeguata alla massa. ha preso zanetti, difesa a 3, palla lunga e pedalare. sono 4 anni che non vediamo piu’ calcio ad empoli, quel calcio sbarazzino che ha stupito tutta italia. Io sono anni che ad empoli non vedo azioni simili alla traversa della carrarese. ora io capisco che il presi dente data l’età ormai non puo’ piu’ seguire la squadra come un tempo, ma se ti circondi di gente che non sa fare calcio, la frittata e’ fatta. xke’ l’empoli non va piu’ a scovare gli abiuso, xke’ non scova piu i calabro, ma va a prendere giocatori ed allenatori suggeriti dai procuratori? Ormai non siamo piu’ l’empoli ma una societa’ delle tante del panorama calcistico nazionale! tristezza tanta ma col modena ci saro’!
Al momento non sta inventando nulla, l’unica differenza rispetto a Pagliuca sono le bestemmie, poi tale quale…. preoccupante questa involuzione….
ragionate prima di scrivere porcapaletta. ma voi con un branco di ciuchi pensate basti metterci un ottimo fantino per vincere i palio di Siena??? vu mi fate schiantà da tanta ignoranza…
Dionisi via..non ha fatto niente..unica attenuante un armata Brancaleone.. ridicola con giocatori che anche in serie c farebbero fatica..se non avete risorse per il mercato FATE 🥳
ero presente a Carrara spettacolo deprimente siamo stati in balia dei marmiferi dove Antonio Calabro ha dato una lezione al nulla Dionisi che farebbe meglio a dimettersi prima che venga risucchiato nei playout..è stato preso un nuovo ds..ma bisognerà andare a chi la visto..per cercarlo
tutta la settimana vi allenate per giocare una sola partita di settimana in settimana ci spiegate come le preparate le partire? non siete mica a giocare al campetto dell’oratorio svegliateviiiiiii
Caro Empolese te lo ricordi quando scrissi che il nuovo DS era solo un “yesman” che era stato preso perchè Gemmi si era rotto i coglioni di questa società? E sai perchè?
Noi venderemo tutto il possibile anche le gambe dei tavolini, poi l’ultimo giorno di mercato sceglieremo qualcuno tra gli avanzi di tutti e lo acqusteremo.
guarda che gemmi ha speso 5 mln non te lo vorrei dire lascia stare che ha fatto una squadra mediocre .Abbiamo speso piu’ del Frosinone e guarda che giocatori hanno i ciociari.
l’Empoli spendeva poco e valorizzava i propri talenti dove sono finiti degli innocenti e popov .
Secondo me la Vice presidente di suo padre non ha preso un pelo parlo di competenza calcistica
Ogni tanto c’e’ chi cerca di analizzare la situazione con delle ragionate considerazioni e non si fa prrndere dalla foga di dire ” ho ragione” oppure “ve l’avevo detto”
A Palermo hanno ragione forse e’ un allenatore sopravvalutato , Calabro gli ha dato una bella lezione di calcio con giocatori semi sconosciuti.
Degli innocenti l’unico in grado di girare la palla in panchina .
Ci siamo fatti umiliare dalla carrarese noi che eravamo abituati a fare grandi prestazioni e vincere nei veri derby con la fiorentina in serie A
un allenatore che sul 2 a 0 a 20 minuti dalla fine…toglie un difensore e un centrocampista e mette un difensore e un centrocampista e sul 3 a 0 mette popov…o è un incompetente o ci prende per il culo
Il problema e’ che sembra non sappiano piu’ scegliere i giocatori.Strano,quasi incredibile per una Società come l’Empoli.Si sa che,prima di acquistare o prendere dei giocatori bisogna conoscerli bene,e valutare il loro adattamento alla squadra.A me quello che ha colpito molto,in negativo,e’ il fatto che,a tavolino,si e’ impostato la squadra con la difesa a tre.Non si fa.I moduli cambiano,anche durante la partita,e bisogna avere una rosa intercambiabile.E poi cercare i giocatori che sanno calciare con entrambi i piedi.E inoltre occorrono giocatori grintosi e di personalita’ non “bravi” ragazzi che poi si perdono in campo alle prime difficolta’.Ora la situazione,come si era gia’ previsto,e’ veramente critica ed occorrono nuovi giocatori ed uno sfoltimento intelligente dell’attuale rosa,piena di doppioni e ,nello stesso tempo,mancante di ricambi.Carlo B
Menomale che vi siete allenati bene in settimana talmente bene che il pallone non lo avete visto .
Dionisi fatti prendere 3 giocatori buoni e cambia modulo .
Se non credete ai nostri giovani degl’innocenti e popov e’ finita la storia dell’ Empoli
Aveva una missione, non so se venuta dall’alto ,era far giocare i 3 nani e dimostrare che si poteva vincere con loro in campo l’ossessione di dimostrare che loro avevano scelto i giocatori giusti , non se mai vinto con questi titolari ,l’importante andare contro l’opinione della gente come con la scelta di Dionisi …
e riuscito a peggiorare su tutto …
però ancora e seduto in panchina …
Impalpabile. Prendiamo gli stessi gol di quando c’era Pagliuca. Fiondarsi subito su Bisoli o sarà troppo tardi.
Allora, premesso che sono ancora “rintronato” dalla “brillante” prestazione di ieri sera, quello che vorrei capire è:
1) Perché questa squadra è come dr.Jekyll e Mr.hyde?
La squadra che ha giocato a Cesena (cattiva, determinata, decisa) è letteralmente un’altra squadra rispetto a quella che ha giocato ieri sera (molle, sufficiente, senza idee e macchinosa).
Al netto del valore dell’avversario, alterniamo prestazioni di buon livello a prestazioni indecorose.
2)dove finiscono le colpe dell’allenatore e iniziano quelle dei giocatori?
E’ il sesto gol su calcio d’angolo che prendiamo (e a dir la verità, anche negli anni passati, questo problema c’è sempre stato), per questo penso si possa “incolpare” l’allenatore. Però per la “voglia” e la “grinta”, non so quanta colpa possa avere l’allenatore. Ieri sera sono stati tutti disastrosi (se escludiamo il povero Fulignati, che non ha colpe particolari sulle tre reti). Ieri sera anche Lovato, ha sbagliato passaggi e interventi. Ho visto degli stop a 10 metri, dove l’avversario praticamente si ritrovava la palla sui piedi. Per tirare in porta, dobbiamo accomodarci il pallone. Insomma, non credo che sia “solo” un problema di allenatore, ma anche questi giocatori ci mettono molto del loro…
3) Il livello tecnico(?!?)
Ho sempre pensato che questa squadra non fosse da primi posti, ma che comunque ci fossero molti ragazzi di valore, con possibilità di crescita. Però quando sembra che tutto “inizi a girare”, improvvisamente la partita dopo questi ragazzi “regrediscono” e si torna al punto di partenza.
Ieri sera ascoltavo il cronista di Dazn che parlava di “un livello tecnico dell’Empoli superiore a quello della Carrarese”. Beh, scusate, ma io questa “superiorità” non l’ho vista. Ho visto invece una squadra avversaria, che pur non avendo “un livello tecnico eccelso” correva su tutti i palloni, anticipava sistematicamente i nostri e (soprattutto) con 3 (TRE) passaggi andava in porta.
Insomma: credo che a nessuno di noi piaccia perdere, però se devo perdere per forza, vorrei almeno vedere giocare a CALCIO, non pallonate e fraseggi inutili a centrocampo che 9 volte su 10, tornano al nostro portiere che deve impostare l’azione con un lancio lungo.
Questa squadra per me resta un mistero, e quello che mi dispiace di più è che mi sembra senz’anima…
Non ci facciamo illusioni tanto il grande capo ormai ha sodomizzato la piazza e fa quello che vuole. Vivendo qui giustamente s’è fatto il cerchio intorno per non avere problemi e ormai ce lo dobbiamo sorbire anche in serie C perché lui l’Empoli non lo venderà MAI. Ma l’avete vista la primavera, appena 2 stanno venendo fuori buoni ha GIA VENDUTO pure quelli per raschiare il barile. Poi quando il barile sarà vuoto voglio vedere però…e chi ti gestirà questo enorme stadio marcio che sta crollando visto che non c’è più nemmeno l’atletica poi…il comune?
Dionisi per me sei durato anche troppo(per di piu su questa panchina nemmeno dovevi più esserci)