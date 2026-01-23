Al termine della gara persa malamente contro la Carrarese abbiamo intervistato il portiere azzurro, Andrea Fulignati. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi grazie alle riprese di Massimiliano Ciabattini. Ci scusiamo per la qualità delle immagini, la zona mista di Carrara era completamente al buio (mai vista una cosa cosi) ed il massimo che siamo riusciti a fare per avere un po’ di “luce” è questo.
caro fuli la faccia ci si mette sempre…oggi non sapevi a chi tirare la maglia perchè lo sai te….e non sei venuto a chiedere scusa a noi che cibabbiamo messo faccia e passione anche se eravamo pochi….brutta cosa!!!
Analisi molto lucida. Una squadra che si lascia condizionare dagli episodi e che non riesce a reagire in modo adeguato. Poca fisicità, ma anche poco carattere. La tecnica non c’entra, il livello dei nostri giocatori è pari o superiore a quello di molte squadre con cui abbiamo perso malamente (Pescara, Entella, Juve Stabia, Carrarese).