Dopo il provvidenziale gol realizzato allo scadere contro lo Spezia, si pensava che Emanuel Vignato potesse avere un’importanza maggiore all’interno dello scacchiere azzurro. Anche a gara in corso. D’altronde era il tipico calciatore che a Empoli poteva ritrovarsi ed esplodere definitivamente, vista la tranquillità dell’ambiente. Ma non è stato così. Zanetti lo ha utilizzato col contagocce e Vignato è via via scomparso dai radar, se non per alcune sporadiche apparizioni.

Anche il costo del riscatto era abbastanza basso (solo 1.8 milioni), ma evidentemente il calciatore non si è inserito appieno nei meccanismi di squadra. Così il destino di Vignato è segnato: tornerà alla sua squadra di appartenenza, il Bologna, che dovrà decidere se tenerlo con sé o mandarlo ancora una volta in prestito.