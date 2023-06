Nicolò Cambiaghi senza dubbio è stata la più bella sorpresa della stagione, e non lo scriviamo adesso per la prima volta. Un campionato davvero importante e battezzato fin dall’inizio con il primo gol ufficiale segnato in Coppa Italia alla Spal. Una stagione che lo ha visto anche soffrire per un infortunio, da quale però è tornato più carico di prima. Un cambio di modulo che non solo non lo ha svantaggiato, ma che lo ha visto reinserirsi davvero alla grande. Ma tutto questo resterà un ricordo.

Come noto il ragazzo è arrivato in prestito secco dall’Atalanta dopo la stagione in B a Pordenone. Una stagione che alla Dea serviva per capire se Nicolò fosse giocatore vero o ancora da svezzare, ed il nodo è stato sciolto. I nerazzurri infatti, con l’assenso di mister Gasperini, avrebbero fatto capire che Cambiaghi non andrà da nessun’altra parte, almeno nella prima metà di stagione. Partirà per il ritiro con l’Atalanta e lì si giocherà le sue carte per emergere ancora di più. Una situazione che ovviamente vede l’Empoli spettatore non attivo ma che, ovviamente, non può che far contenti per un ragazzo davvero in gamba che ci ha fatto del bene ed ha segnato 6 gol.