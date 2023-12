Queste le parole del tecnico azzurro, Aurelio Andreazzoli, nella conferenza stampa del dopo gara con il Lecce. Vi anticipiamo il tutto in formato testuale, non appena verrà rilasciato il video andremo ad inserirlo. In sala stampa per noi Alessio Cocchi & Simone Galli

Un punto che da continuità ma vi è mancata la concretizzazione.

“Dovremmo cercare di concretizzare di più, ci abbiamo provato. Falcone è stato bravo, poi in certe situazioni abbiamo sbagliato. meno male siamo riusciti a pareggiare a quella maniera. Non siamo felici, perché avremmo preferito vincere ma razionalmente dobbiamo essere consapevoli che la squadra ha fatto un buon lavoro. Non mi è piaciuto molto il primo tempo, la partita era tattica e bloccata, ma mi sembrava che avessimo il freno a mano tirato. Poi ci siamo liberati nonostante i fastidi muscolari del primo tempo, abbiamo anche rischiato nel non giocarmi uno slot“

Come hai visto Kovalenko?

“Era prevedibile che giocasse un’ora di gioco, credo che abbia fatto la gara che ci aspettavamo. Sono soddisfatto di quello che ha dato nell’economia della partita“

Anche oggi dopo lo schiaffo la reazione…

“Ci siamo limitati al pareggio, la rimonta doveva essere una vittoria visti i numeri. Abbiamo fatto il doppio rispetto agli avversari“

La condizione atletica è cresciuta?

“Sì, siamo contenti delle risposte dei ragazzi. Chi ha occasione di osservarli al lavoro non si dovrebbe meravigliare perché hanno molta applicazione. Non trascuriamo la necessità di tirargli il collo e loro se lo fanno tirare“

Non riuscite a segnare da fuori, questa una cosa da migliorare…

“Oggi abbiamo tirato qualche volta, con Grassi e Marin ad esempio. Sicuramente non è una caratteristica che abbiamo e dobbiamo migliorare, ma la squadra è brava per fraseggiare. Questo è un aspetto da migliorare, cosa che hanno invece molto accentuato i nostri avversari“

Come ha visto Shpendi?

“Ha tanta voglia, deve migliorare certo, ma ha fatto una bella parte di gara facendola anche bene. In una occasione poteva essere anche più fortunato“